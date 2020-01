Walang makain noon: Xia Vigor tutulong sa mga single mom

Mukha lang ­sosyal, pero ang totoo, nagdaan daw sa matinding hirap si Xia ­Vigor. Kumbaga, hindi raw masyadong halata noon na may mga araw na ­hindi sila kumakain, o ­walang makain sa hapag ­kainan nila.

Ganiyan nga ang ­kuwento ng nanay ni Xia, kaya nga raw nagdesisyon na silang bumalik sa England at doon na manirahan.

“At least po doon, may salon ako, kahit ­papaano may kakainin kami,” sabi ng ­nanay ni Xia.

Nakatakda na nga silang bumalik sa ­England, pero bigla raw dumating ang ­offer na Miracle In Cell No. 7. Noong una nga raw ay ayaw pa sana nilang tanggapin, ­dahil ­nadala na sila sa showbiz, at mas gusto na ­nilang tumira sa ibang bansa.

Pero, mabuti na lang daw at ­nakumbinse sila. At ‘yun na nga, ­limpak-limpak na ang kinita ng ­pelikula, at heto nga at pumirma na ulit ng ­kontrata si Xia sa Viva Films.

At dahil kumikita na siya ulit, ­desidido si Xia na magtayo ng foundation, at ang gusto nga niyang tulungan ay ang mga single mom. Nakita raw kasi niya ang paghihirap ng kanyang ina na buhayin sila, kaya ang mga ito ang gusto niyang tulungan.

Na sa bawat kikitain daw niya ay maglalaan talaga siya ng porsiyento para sa mga nanay na mag-isang binubuhay ang pamilya nila.

Napakabait na bata, ‘di ba?

Mga Kapamilya star kapit-bisig

sa ‘Tulong-Tulong sa Taal’

Makakarating ang tulong sa ­bawat bakwit. Ito ang pangako ng ­ABS-CBN sa paglulunsad nito ng kampanyang “Tulong-Tulong sa Taal” na may layuning makapaghatid ng ­serbisyo sa lahat ng Pilipinong lubos na ­naapektuhan ng pagsabog at patuloy na aktibidad ng Bulkang Taal.

Pagsasama-samahin ng “­Tulong-Tulong sa Taal” ang ­lahat ng isinasagawang serbisyo ng buong Kapamilya network para sa Taal evacuees tulad ng ­relief operations ng Sagip Kapamilya, at pagdadala ng “Serbisyo at Saya” sa mga evacuation center sa pama­magitan ng mga empleyado, artista, at iba-ibang sangay ng ­ABS-CBN. Maliban sa pagbabalita ng ABS-CBN News, mag­hahatid din ng kaalaman sa ­pagiging handa at ligtas sa ­ganitong ­panahon si Kuya Kim Atienza.

Alinsunod sa misyon nitong ­maglingkod sa Pilipino, isa ang ABS-CBN sa unang naghatid ng tulong sa evacuation centers ­matapos balutin ng abo ang buong isla ng Taal at mga ­karatig bayan sa Batangas at Cavite, na ­dahilan upang lumisan ang libo-libong pamilyang Pilipino sa kanilang mga tahanan simula Enero 12.

Noong Biyernes, (Enero 24), tinatayang ­mahigit 17,000 na pamilya o aabot sa 85,000 katao ang ­nakatanggap ng relief packs, habang 5,403 ang ­nakakain ng mainit na sopas mula sa soup ­kitchen, at 663 na indibidwal naman ang ­tumanggap ng psychological first aid sa ­evacuation centers sa ­pamamagitan ng ­Sagip Kapamilya ng ABS-CBN ­Foundation.

Mas lalo pang umigting ang pag-iikot ng ABS-CBN sa mga evacuation center habang nagsimula na rin ang “Serbisyo at Saya” caravan na magsasagawa naman ng medical mission at masayang programa para sa mga bakwit. Bukod sa libreng check-up at gamutan para matiyak ang ­kalusugan ng mga naroon, nagsasagawa rin ng counseling para tulungan sila sa tinamong trauma at stress dulot ng pagsabog ng bulkan.

Bukod diyan, madarama talaga ng mga bakwit ang pagmamahal ng tunay na Kapamilya sa mga hinandang pa­laro at aktibidad ng mga empleyado at artista ng ABS-CBN na naroon upang pasayahin sila, matanda man o bata. Hindi na rin sila mahuhuli sa balita at paboritong programa dahil maglalagay ng viewing station ang SKY Cable sa piling evacuation cen­ters kung saan makakapanood rin ang mga estudyante ng mga educational show sa tulong ng Knowledge Channel.

Maliban sa mga ito, nagsagawa na rin ng ­public service events ang “Salamat Dok” at “My ­Puhunan” sa ibang evacuation centers, samantalang kusa ­namang nagdo-donate at namamahagi ng relief goods ang ibang Kapamilya stars sa ating mga kababayan. Pero sa “Tulong-Tulong sa Taal,” lahat ng Pilipino ay maaaring magkaisa at tumulong sa ating mga kababayan bilang isang pamilya. Bukod sa relief ­operations, serbisyo at saya, may iba pang proyektong hinanda ang ABS-CBN kung saan ­magiging daan ito ng kabutihang loob, malasakit ng ordinaryong Pilipino. Isa na rito ang Ligtas Bag campaign, kung saan puwedeng mag-donate para sa “go bag” na ibibigay sa mga evacuee. Laman ng Ligtas Bag ang mga gamit at pagkain na kakailanganin sa panahon ng sakuna. Hinihimok din ang lahat na mag­handa ng Ligtas Bag para sa sarili at buong pamilya.

Samantala, tumatanggap pa rin ng ABS-CBN ng in-kind at cash donations para sa Taal evacuees.