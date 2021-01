Walang maiiwang Pinoy

Inilatag na po ng gobyerno ang mga ginagawang hakbang sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19 para sa kaligtasan at pagtiyak sa maayos na kalusugan ng sambayanang Pilipino.

Abalang-abala po ngayon ang mga opisyal na inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte para makakuha agad ang gobyerno ng vaccine mula sa mga dayuhang kumpanya na nakatuklas ng panlaban sa mabagsik na virus.

Ayon po ating vaccine czar na si Secretary Carlito Galvez, target na mabakunahan ngayong taon ang 50-70 million na mga Pilipino para matiyak ang kaligtasan laban sa bagsik ng COVID-19.

Mahalaga pong mabakunahan ang lahat ng mga Pilipino para makapaghanapbuhay at makabangon ang ekonomiya mula sa pagkakalugmok dulot ng epekto ng COVID crisis.

Mahigpit po ang bilin ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala pong maiiwan sa mga Pilipino sa sandaling masimulan na ang vaccination program ng gobyerno.

Sari-saring disimpormasyon ang ipinakakalat ng mga kritiko ng Duterte administration laban sa sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno pero sa kabila nito ay hindi po nagpapatinag si Secretary Galvez at nakatutok lamang ito sa kanyang trabaho.

Nasaan na ba tayo sa aspeto ng inilalargang vaccination program? Ang sabi po ng ating vaccine czar, nasa advance stages na tayo ng negosasyon sa mga kumpanyang Novavax, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnsons, Sinovac at Gamaleya para makabili ng kanilang mga bakuna, at inaasahang maisasarado ang negosasyon ngayong Enero.

Kapag po natapos ang negosasyon sa mga nabanggit na kumpanya, magkakaroon po ang Pilipinas ng mahigit 148 million doses ng covid vaccine para sa mga Pilipino.

Bukod pa po dito, isa ang Pilipinas sa bibigyan ng 20% subsidized doses o libreng doses na katumbas ng 23 milyong Pilipino mula sa COVAX facility. Ito po ay pandaigdigang inisyatiba ng mga vaccine manufacturer para mabigyan ng pantay na access ng ligtas at epektibong bakuna ang mga bansa sa buong mundo.

At gaya po ng direktiba ni Pangulong Duterte, prayoridad sa mga mababakunahan ang ating healthcare workers; pinakamahihirap na senior citizens; mga sundalo at pulis; mga guro; school workers; mga kawani ng gobyerno ; at Overseas Filipino Workers.

Mahalaga po ang papel na gagampanan ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pagsasakaturan ng pagbabakuna dahil sila ang tutukoy sa mga sektor na magiging prayoridad sa programa.

Tinitiyak po ng ating vaccine czar na ligtas, epektibo at libre ang mga bakuna para sa mga Pilipino alinsunod sa Philippine National Vaccine Roadmap.

Para po sa kaalaman ng lahat, ang Pilipinas at Colombia pa lamang ang unang dalawang bansang makikibahagi sa Solidarity Vaccine Trial ng World Health Organization (WHO) ngayong Enero , at 15 libong mga Pilipino mula sa Metro Manila ang lalahok dito.

Para naman po sa COVID-19 vaccine clinical trial, sinabi po ni Food and Drugs Administration Director General Eric Domingo na tatlong kumpanya na ang nag-apply at isa rito–ang Janssen ng Johnson &Johnson ay naaprubahan na at nakatakdang magsimula ngayong Enero; habang kinukumpleto na lamang ng Sinovac at Clover ang kanilang mga dokumento para makapagsimula na rin.

Matatandaang noong Disyembre 2020 ay binigyan ni Pangulong Duterte ng kapangyarihan ang FDA para mag-isyu ng Emergency Use Authorization (EUA) para magamit for emergeny use ang dine-develop pa lang na mga bakuna, subalit inaprubahan na ng ibang bansa kasama na ang FDA counterparts o kaya ay National Regulatory Agencies.

Ayon po kay Secretary Galvez, nag-apply na po sa FDA ang Pfizer BioTech ng EUA at inaasahang madedesisyunan ito sa loob ng linggo ito.

Ang vaccine ng nabanggit na kumpanya ay pumasa na at nakakuha na ng EUA sa Estados Unidos, United Kingdom, Canada, Switzerland at Singapore at katunayan ay ginagamit na ito sa kanilang panimulang pagbabakuna sa kanilang mga mamamayan.

Inaasahan pong maraming hamon ang haharapin ng ating mga opisyal sa vaccine roll out na ito. Subalit makakaya po natin ito sa tulong at suporta ng lahat ng sektor. Hindi po mawawala ang mga paninira at pagpapakalat ng fake news patungkol sa mga ginagawang pagsisikap ng gobyerno, subalit nariyan po ang ating tanggapan, ang Presidential Communications Operations Office (PCOO) para bantayan ang mga ito.

Ang mahalaga po, magsama-sama at magtulungan tayo para maabot ang target na 50-70 million Filipinos na mababakunahan ngayong taon dahil ang gusto ng Presidente ay makapaghanapbuhay ang lahat at makabangon sa bangungot at pahirap na idinulot ng COVID-19 sa mga Pilipino.