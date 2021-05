Walang mae-expire! 2M AstraZeneca simot sa June 15

Kumpiyansa si Health Usec. Myrna Cabotaje na magagamit at maituturok sa mga mamamayan ang dalawang milyong AstraZeneca vaccine bago tuluyang ma-expire sa Hunyo at Hulyo.

Ayon kay Cabotaje na siya ring chairperson ng National COVID-19 Vaccination Operation Center sa ngayon ay nagamit na nila ang 500,000 mula sa naturang dalawang milyong bakuna. Ina­asahan rin ni Cabotaje na magagamit ang 500,000 pa bago naman matapos ang Mayo o aabot na sa isang mil­yon.

“We are happy to note na sa 2 million (AstraZeneca doses), naka-500,000 na tayo isa, dalawang linggo pa lang,” ayon kay Cabotaje.

“So, we will be reaching 1 million by end of May. So [there’s]another million. Mauubos natin ito. We are confident na mauubos natin. Nai-distribute na natin sa buong Pilipinas ‘yan at humihingi pa sila ng additional, wala na tayong maibigay,” dagdag pa ni Cabotaje.

Matatandaang sinabi ni Cabotaje na ang mga naturang AstraZeneca doses na mawawalan ng bisa sa Hunyo 30 ay maide-deploy nang lahat sa Hunyo 15 habang ang mga mae-expire naman sa Hunyo 31 ay maipapamahagi hanggang sa Hunyo 15. (Juliet de Loza-Cudia)