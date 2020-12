Walang lotto sa Pasko, Bagong Taon

Tigil muna ang bentahan ng tiket at lotto draw sa Pasko at Bagong Taon, ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office.

“December 25, Friday Christmas Day and January 1, 2021 Friday New Year’s Day no selling/no draw,” sabi ng PCSO sa advisory.

Samantala, isasagawa ang lotto draw sa Disyembre 24 at Disyembre 31 ng alas-11:00 ng umaga para sa morning draw kabilang na ang 3D at 2D lotto.

Alas-4:00 ng hapon naman ang draw para sa afternoon draw para sa 3D at 2D habang alas-9:00 ng gabi ang evening draw para sa 3D at 2D.

Maaaring tumaya mula alas-7:00 ng umaga hanggang alas-11:15 ng umaga para sa morning draw; alas-11:35 ng umaga hanggang alas-12:15 ng tanghali para sa afternoon draw at alas-7:00 ng umaga hanggang ala-1:30 ng hapon para sa evening draw.

Makatataya naman ng Keno mula alas-7:00 ng umaga hanggang ala-1:55 ng hapon.

Balik ang regular na draw at bentahan ng lotto ticket sa Disyembre 26 hanggang Disyembre 30 at Enero 2, 2021onwards. (IS)