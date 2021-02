Walang itinatanging habag ng Diyos!

Patuloy ang pagpapamalas ng awa ni Hesus sa Ebanghelyo ngayong Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (Mc 1: 40-45).

Ipinakita ni Hesus ang habag sa kanyang engkwentro sa isang ketongin, iniunat niya ang kamay nito, hinipo at sinabi: “Gusto ko, luminis ka!”

Sa gitna ng pag-iwas at paghusga ng marami sa kanya, buo ang loob ng ketongin na mapapagaling siya ni Hesus. HIndi siya nagdalawang isip na lumapit sa Panginoon; wala na siyang matakbuhan matapos pandirian at husgahang makasalanan ng lipuan. At hindi siya nabigo.

Ani Fr. Gustavo Gutierrez, “the leper is a being marginalised by society. His disease inspires terror, lepers are considered as sinners. In addition to their physical suffering, they are social outcasts. They have to live alone, outside cities and proclaim out loud that they are unclean.”

Ito ang katotohan ngayong kasagsagan ng pandemya: kapag nag-positibo ka sa COVID-19 iba ang tingin sa iyo ng tao, maging sa mga kasama o kapamilya mo. Paalala ukol sa pagtulad sa malasakit ni Kristo sa mga nasa laylayan ng lipuan ang Ebanghelyo ngayong araw.

Dagdag ni Fr. Gutierrez, “Jesus does not want people to be outcasts. By making the leper clean, he heals his physical body and reincorporates him into society. By touching him Jesus has violated the law, but his gesture corresponds to something much more profound, love for the despised.”

Binigyang-diin ni Pope Francis kamakalawa ang hamon sa mga mapagkunwa at walang-habag: “A society is all the more human to the degree that it cares effectively for its most frail and suffering members, in a spirit of fraternal love. A frank acknowledgement of our limitations keeps us humble to practice with solidarity with the rest of humanity.”

Napapanahon ang paalala ng Simbahan na lahat tayo ay nangangailangan ng tulong at kalinga, mahalaga lalo na ngayong mahirap ang buhay maging handang magbigay ng kalinga sa kapwa. Bilang mga Kristiyano may panawagan sa pagiging maawain katulad ng Ama sa mga mahihina at dukha.

Babala ni Fr. Gutierrez: “Our refusal to open our hearts to others, to stretch our hands to them, including the disinfranchised, scandalises those who do not belong the Church. For only a testimony of love and generosity can reach out to those who consider themselves far from Christ. (1 Cor 10:32).”

Nawa maging salamin tayo ng walang itinatanging habag ng Diyos lalo na ngayong laganap ang pagdurusa dulot ng pandemya. Sundan nawa natin ang halimbawa at tapang ni Hesus sa pagtulong sa mga kapuspalad, anuman ang isipin ng iba. At huwag nawang marungisan ng sariling interes at kapakinabangan ang ating pagsisilbi.