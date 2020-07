Walang income: Jed Madela problemado sa mga bill

Wala sa first three shows ng “ASAP Natin ‘To” simula nang bumalik sila sa new Kapamilya Channel si Jed Madela, pero sa live episode nila sa Sunday, kasama na uli ang singer.

Sa palitan namin ng text messages sa pamamagitan ng Viber app noong Wednesday night, sinabi ni Jed na, “Start na ako this Sunday. By batch kasi kami. Bale July ako.”

So, excited na siya na magwo-work na siya uli?

“Yes! I am excited to be back in ‘ASAP Natin ‘To’. It will be a huge adjustment but we will find ways to keep entertaining our fans and supporters” sagot niya.

Matagal-tagal ding walang trabaho si Jed dahil sa COVID-19 pandemic.

Pero nakapag-ipon naman daw siya.

“Before the pandemic, I had enough work naman and kahit paano nakapagtabi ng konting savings!

“Minsan kasi magastos din ako, minsan hindi naman. Depende rin kasi. Hehehe,” sabi niya.

Nagagalaw na rin daw niya ang savings niya dahil nga wala talagang income ngayon.

“Living on savings, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito masu-sustain,” sabi niya at natanong ko nga kung katulad din ba siya ng ibang celebrities na problematic ngayon dahil sa mga bayarin na sinagot niya ng, “Oo naman. Almost everyone has overhead expenses. I guess we just have to tighten our belts!”

Pinagpapasalamat naman ni Jed na nakaka-survive pa rin naman siya sa mga gastusin at bayarin sa ngayon.

“Well, I’m surviving. Prayers lang talaga.

“Sana maging ok na ang lahat at matapos na ang pandemic na ito,” pahayag pa ng singer.

Samantala, masaya ang mga fan ni Jed na mapapanood na uli siya sa live show ng “ASAP Natin ‘To” on Sunday sa Kapamilya Channel na mapapanood pa rin sa satellite at ibang cable networks, sa iWant app at sa TFC o The Filipino Channel (para sa mga kababayan natin abroad).

Tuloy ang laban: Coco, Kim ‘di patitibag sa mga kalaban

Mukhang wala namang plano ang ABS-CBN na itigil ang live shows nila at tapings ng mga teleserye na nagbalik na, plus iba pang shows kahit nga sa satellite at ibang cable networks, sa iWant app at sa TFC lang muna napapanood ang mga ‘yon.

Ang tapings ng “FPJ’s Ang Probinsyano” (Coco Martin) at “Love Thy Woman” (Kim Chiu) ay tuloy-tuloy pa rin, pati na ang iba nilang shows.

Tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ng mga artist, singer nila na kasama sa mga ‘yon.

Sabi nga nila, ipagpapatuloy pa rin nila ang pagbibigay ng saya sa mga patuloy na nanonood sa kanila.

Nice and so touching!

Marami pa rin ang umaapela’t umaasang darating ang araw na babalik sa ere ang Kapamilya network sa pamamagitan ng Channel 2!

Nathalie, Joseph apekdato sa pagbubuntis ni Ryza

Paano kaya ang shooting ng “Kunwari Mahal Kita” movie ni Ryza Cenon under Viva Films kung saan kasama niya sina Joseph Marco at Nathalie Hart ngayong five months preggy na siya?

Ang alam ko, may five shooting days pa ang nasabing pelikula.

Eh, ang laki na rin ng tiyan ni Ryza, huh! Hintayin kaya muna ang panganganak niya at saka sila magre-resume ng shooting o dadayahin na lang ang kanyang mga eksena para hindi makita ang lumalaki niyang tiyan?

What do you think, Dondon (my editor)?

Well… well… well…