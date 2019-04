Walang hanggang biyahe

Noel Cabangon

Ni: JOBELLE MACAYAN

Nakilala ang musikerong si Noel Cabangon sa angking galing sa pag-awit ng folk songs at paggawa ng mga kanta na sumasalamin sa mga isyung panlipunan.

Anak nina Jose Cabangon, isang Bikolano na taga-Catanduanes at ni Adella Cabangon, Ilokano na taga La Union. Tubong Rosario, La Union ang musikero.

Nagsimula ang kaniyang karera sa musika­ noong siya ay sampung taong gulang pa lamang.­

Noong 1982 ay binuhay ni Cabangon ang folk songs sa pamamagitan ng pagtatanghal sa mga folk houses, bars, at underground watering holes hanggang sa nakilala na ito sa local music scene.

Sa espesyal na pana­yam ng Abante sa lodi musikero, isinalaysay nito kung paano siya nagsimula sa industriya.

“Nagsimula ako bilang folk singer noong papalubog na ang folk singing sa Metro Manila. Noong nabigyan ako ng pagkakataon na kumanta sa mga tinatawag namin na mga folk houses, hindi masyadong—noong nagsimula ako parang hindi na siya masyadong uso noon dahil papasok na yung karaoke, minus one, sa mga bars, at yung mga girly joints. Pero dun ako nagsimula bilang folk singer.”

Naging hit ang awitin nitong ‘Kanlungan’ na hanggang sa ngayon ay maririnig nating pumapailanlang.

Noong 1987 ay binuo nina Noel, Rene Boncacan, at Rom Dongeto ang grupong Buklod na higit pa sa isang simpleng music group dahil nakilala ang mga ito sa kanilang mga album na tumatalakay sa lipunan, politika, at mga isyung kultural.

Nang ma-disband ang grupo ay patuloy na nama­yagpag si Noel sa industriya at nagsimulang magkaroon ng mga solo album, magtanghal sa loob at labas ng bansa bitbit ang kaniyang adbokasiya.

Labis ring naging matunog ang kaniyang serye ng ‘Byahe’ album maging ang kaniyang ‘Byahe Pa Rin’ kung saan ay tampok ang kaniyang rendition ng mga OPM modern classics na inawit nito habang tumutuklas ng iba’t ibang istilo at timpla.

Awitin ni Noel, kuwento ng bawat Pilipino

Bihirang sumulat ng awiting tungkol sa romantikong pag-ibig si Noel Cabangon dahil ang mga sinusulat nito ay hinugot mula sa kuwento ng bawat Pilipino.

Sa eksklusibong panayam ng Abante sa musikero, ibinahagi nito ang kaniyang inspirasyon sa pagsulat ng awitin.

“Nagsimula talaga ako sa mga awitin na may nagkukwento tungkol sa mga nangyayari sa lipunan kasi ganon din naman yung folk music nagkukwento siya ng buhay ng mga tao,” ani Noel.

“May mga nasusulat ako tungkol sa jeepney driver, tungkol sa mga magsasaka, tungkol sa mga bata sa lansangan, sa environment at iba’t ibang mga ano na rin, mga political issues, yung mga sinusulat ko human rights at marami pang iba,” dagdag pa nito.

Matatandaang naging matunog din ang kaniyang awiting “Mabu­ting Pilipino” na tumatalakay sa mga gawi ng isang mabuting Pilipino na marunong sumunod sa mga simpleng alituntunin.

Kaugnay rito ay nagbigay mensahe ang musikero sa mga kapwa Pilipino. “Nanawagan tayo na ang bawat Pilipino ay ma­ging isang mabuti, mabuting mamamayan na hindi lang puro salita, na sasabihin nating mahal natin ang ating bayan kundi naipapakita rin natin sa gawa. Hindi lang yan sa mga simpleng mamamayan kundi lalung-lalo na sa mga may hawak ng kapangyarihan.”

Musikang Pinoy mananatiling buhay

Isang hamon umano sa industriya ng musika ang panahon ng social media .

“Syempre nagbago na yung anyo ng pagtitinda, yung pag access ng music, puro digital na,” ani Noel.

“So, although ang kagandahan lang kahit na sinong mahilig kumanta at gustong ipromote ang sarili niyang kanta, magagawa na niya na hindi na niya kailangan pang pumasok sa isang record label,” dagdag pa nito.

“Ang challenge lang paano mamaximize yung mga platforms na ito para mapasikat ang kanta, mapasikat ang artist at lalong maencourage ang maraming mga lumilikha ng musika na marinig ang kanilang mga likha. Dahil ang musika ay patuloy na nagkukwento ng buhay at kwento ng mga tao at ng bawat generation. So ang challenge talaga ay kung paano ka makakapagtinda,” saad ni Noel.

Mas lumaki umano ang kompetisyon sa pagbebenta ng musika dahil sa social media.

“So ang challenge is to really, paano mo pa rin mapopopularize ang musikang Pilipino sa buong mundo given na napakalawak din ng, maliit nga ang community pero ang lawak-lawak ng market syempre andaming naglalabanan.”

Sa kabila man ng mga hamon na ito ay naniniwala si Noel na mananatiling buhay ang Original Pilipino Music (OPM) lalo na umano kung tutulong ang gobyerno na pasiglahin ang kultura ng musikang Pilipino.

“Kung gustong mag move forward ng Filipino music sabay-sabay tulad ng mga nangyayari sa ibang bansa, tulad ng K-Pop ganyan, siguro kailangang mag-invest ng gobyerno kasi magkasama ang business sector and of course ang music creators and mga artist,” aniya.

Sino-sino po ang impluwensya ninyo sa pagsulat ng kanta?

Noel: Dahil ang musika ko ay folk music, syem­pre mga tulad nina Bob Dylan, Paul Simon, sa local naman tulad ni Florante, Asin, Heber Bartolome, well Freddie Aguilar dahil sa kanta niyang ‘Anak’, at marami pang iba pero hindi lang yung folk music yung hilig ko, mahilig din ako sa ibang genre. Kaya lang, dahil doon ako nagsimula bilang isang folk singer, so mga folk music din ang influence ko sa paggawa ng kanta.

Abante: Sa mga bagong usbong na mga musikero ngayon sino ang pinakagusto ninyo at nais niyong maka-collab?

Noel: Syempre yung Ben & Ben, magaling talaga sila. Magaling silang song writer, maga­ling din sila sa performance. Gusto ko rin si Bullet Dumas, kakaiba, sa mga bata… siguro yun muna.