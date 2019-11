Walang Gregzilla, Troy Gilas taob sa Alab ‘Pinas

WALA ang bigs na sina Greg Slaughter at Troy Rosario, yumuko ang Gilas Pilipinas sa San Miguel-Alab 93-89 sa tuneup game Lunes nang gabi sa Meralco Gym.

Split ang dalawang friendlies ng magkabila, inari ng ­Nationals ang una 98-95 noong nakaraang linggo.

May dislocated thumb si Slaughter na nakuha sa ­praktis ng Ginebra, injured din si ­Rosario.

Napansin ni coach Tim Cone na medyo pagod ang pool dahil sa weekend games din ng PBA Governors Cup.

Noong Huwebes ay hindi na nag-ensayo ang Gilas dahil karamihan sa players ay may laro kinabukasan hanggang weekend.

“I don’t want to make any excuses, but I think we played a little hard tonight,” ani Cone. “I didn’t think we had the true energy that we had the last game.”

Ayaw idahilan ng two-time grand slam coach ang pagod, lalo’t araw-araw ang laro sa pinaghahandaan nilang 2019 Southeast Asian Games na ­iho-host ng bansa sa susunod na buwan. (VE)