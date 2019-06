Walang gana ang asawa ko sa sex (2)

Dear Dra Holmes: (shortened June 10 letter)

Wala se­xual urge ang asawa ko.

Ayaw na ayaw nya na babae ang nag-iinitiate ng sex.

Hindi naman sya gay. He admits na it’s his mind who’s not in sync with wanting it.

Wala syang problema sa akin. He still finds me sexy. Hindi sya nagkukulang sa other things, pero di natin maaalis yung need for physical intimacy. It adds up to the pain that I have deep within.

When we were dating pa, I don’t mind kaso married na kami. Kinokondisyon nya utak nya na he wants to make love to his wife, pero madaling mawala.

Di po natin maaalis yung need for physical intimacy, right? Lahat na po ginawa ko. Sya naman po naffrustrate dahil sobrang mahal daw po nya asawa nya pero hindi nya magawa yun.

Jocelyn

Dear Jocelyn:

Maraming Salamat sa sulat mo. May kutob ako na asexual ang asawa mo. Hindi ito masama, ito lang ay isang kondisyon na hindi maintindihan ng maraming tao. Isang dahilan ay dahil bago lang itong pinag-uusapan ngayon, kahit na matagal na itong nalalaman ng mga clinical psychologist kagaya ko.

Bakit ko naisip na asexual ang asawa mo? Ang gagawin ko ay i-quo-quote ko sa iyo ang mga sinulat mo at ipapakita ko na pareho ang isip ng taong asexual, ok?

“Hindi naman sya gay.”

Korek! Dahil ang pagiging gay ay isang sexual orientation (sino ang iyong ninanasa). At ang pagiging asexual ay ibang orientation naman. Ang pagiging asexual ay walang pagnanasa kahit kanino.

“He admits na it’s his mind who’s not in sync with wanting it…

Kinokondisyon nya utak nya na he wants to make love to his wife, pero madaling mawala.”

‘Yan ay dahil kahit anumang gawin niya para tumaas ang sexual urge niya para sa iyo, wala siya talagang magawa, dahil hindi ito mababago sa ‘positive thinking’ o sa ‘mind over matter’ o kahit anong pagkukumbinsi sa sarili. FINAL EPISODE FRIDAY

