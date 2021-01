Walang face mask: Bruce Willis pinagtabuyan sa store

Walang excuse ang sinuman sa panahon ng pandemic. Ito ang na-experience ng Hollywood actor na si Bruce Willis nang palabasin siya sa isang store dahil ayaw niyang magsuot ng face mask.

Ayon sa Page Six, the Die Hard star “was asked to leave a Los Angeles Rite Aid on Monday after he refused to wear a mask.”

Na-upset raw ang customers sa 65-year old actor dahil pumasok ito sa store na walang suot na face mask, pero may suot naman daw itong bandana sa kanyang ulo na puwede niyang itakip sa kanyang bibig at ilong.

“The store refused to give service to the actor and asked him politely to leave the store for not wearing a face mask,” ayon pa sa Page Six.

Wala raw nagawa ang aktor kundi ang lumabas ng store na walang nabili.

Ang Los Angeles County na raw ang epicenter ng coronavirus crisis in California. Lumagpas na sa 10,000 COVID-19 deaths sa naturang state. (Ruel Mendoza)