Walang face mask arestuhin

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine National Police (PNP) na maghigpit sa ipinatutupad na health protocol para maiwasan ang paglobo ng kaso ng COVID-19.

“You have to ask the police to be [stricter]. So hulihin talaga . A little shame would put them on notice forever. Sino ba naman ang gustong mahuli ka,” giit ni Duterte nitong Lunes ng gabi.

Ginawa ng Pangulo ang pahayag kaugnay ng panukalang ‘shame campaign’ ni Interior Undersecretary for Barangay Affairs Martin Diño laban sa mga pasaway sa quarantine kabilang ang mga hindi gumagamit ng face masks at hindi sumusunod sa social distancing at iba pang health protocols laban sa Covid-19.