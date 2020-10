Inihayag ng Department of Labor and Employment (DOLE) na hindi nito ipagpaliban o hindi ligtas ang mga kompanya mula sa pagbibigay sa mga empleyado ng kanilang 13th month pay, kahit hirap ang mga negosyo dahil sa coronavirus pandemic.

Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa Laging Handa public briefing, ang ahensiya ay maglalabas ng kautusan hinggil sa 13th month pay.

Una nang sinabi ni Bello ang pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon ng batas na ibinukod ang mga “distressed” na kompanya mula sa pagbibigay ng mandatory benefit. Ang Presidential Decree No. 851 ay nag-uutos sa pagbabayad ng insentibong ito bawat taon.

“We will not postpone, we will not defer and we will not give any exemption to the payment of the 13th month pay,” sabi ni Bello. (Mina Aquino)