Walang diphtheria outbreak — DOH

NILINAW ng Department of Health (DOH) na wala umanong banta ng diphtheria sa Pilipinas, isang bacterial infection na nakakaapekto sa ilong at lalamunan.

Gayunman, sinabi ni Health Spokesman Undersecretary Rolando Enrique Domingo na may 150 kaso na ng diphtheria ang naidokumento ng kagawaran.

“We’re getting around 150 cases a year, pero hindi naman (but it is not that) significant. 2018 is actually less compared to 2017,” ayon kay Domingo.sa ginanap na National Childhood Cancer Stakeholders workshop sa Pasay City.

Ginawa ni Domingo ang paglilinaw kaugnay sa ulat na dumarami ang diphtheria sa ibang rehiyon sa bansa.

“Ang important kasi sa diphtheria ay makontrol mo agad basta nagkaroon ng isang kaso to make sure it doesn’t spread, giving antibiotics to all the contacts. So far we haven’t had outbreaks with continuous spread or transmission,” dagdag ni Domingo.

Ayon sa data ng DOH-Epidemiology Bureau, 183 kaso ng diphtheria, ang naiulat noong 2018 pero 55 lamang sa kanila ang nakumpirma kabilang na ang 13 nasawi.

Sinabi ni Domingo na ang pagbabakuna ang numero unang gamot para mapigil ang diphtheria.

(Juliet de Loza-Cidia)