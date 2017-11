Walang deadline ang problema sa Marawi – Gringo

Walang sinuman ang may kontrol sa sitwasyon sa Marawi City.

Ito, ayon kay Senador Gregorio Honasan, ang dahilan ng paulit-ulit niyang panawagan sa mga awtoridad laban sa premature declaration ng paglaya ng lungsod mula sa mga terorista.

“We have consistently cautioned ALL AGENCIES involved in Marawi against prematurely setting deadlines because no one has full control over the political, economic, social, cultural, religious and security variables,” giit ni Honasan.

Ang reaksyon ni Honasan ay bunsod ng presensya pa rin ng maliit na grupo ng mga terorista sa lungsod matapos ang deklarasyon ng liberation nito.

“The military and police are only the tip of the spear so to speak, whose mission is to neutralize any and all illegal armed groups in the country,” dagdag ni Honasan.

Binigyang-diin ng senador na dating sundalo na madali lamang ang security clearing operations subalit ang pagtatayong muli sa komunidad ay mas mahirap na pagsubok na kinakaharap.