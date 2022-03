Walang COVID vaccine puwede sa balik-eskuwela

Nilinaw ng Department of Education (DepEd) na hindi requirement para sa mga mag-aaral na babalik sa face-to-face class ang pagiging bakunado laban sa COVID.

Paliwanag ni DepEd Sec. Leonor Briones, ito ay dahil nasa magulang ang desisyon pagdating sa pagbabakuna ng mga bata.

“Hindi required [ang vaccination for in-person classes]. It is voluntary kasi ang parents ang magde-decide niyan. But of course, we would encourage [vaccination],” wika ni Briones.

Ayon pa sa kalihim, likas na mas malakas ang resistensya ng mga bata laban sa COVID, patunay umano rito na noong Nobyembre 2021 ay walang nagkasakit ng virus sa isinagawang pilot implementation ng face-to-face class.

Inaasahan din ni Briones na sa pagpapatupad ng alert level 1 sa ilang bahagi ng bansa ay dadami ang mga paaralan na magbabalik sa tradisyunal na paraan ng pag-aaral.

Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque III pag-uusapan na sa Inter-Agency Task Force ang mandatory vaccination ng mga guro dahil sa napipintong pagpapalawig ng face-to-face class.

“In fact in some of our IATF meetings¬, si [Education] Secretary Liling Briones has been very, very front about it na malaking problema kung may mga teacher na anti-vaxxers, ayaw magpabakuna,” wika ni Duque sa panayam ng ANC.

“‘Yan naman ay tinitignan na natin but slowly I think the numbers are improving. More and more teachers are wanting to have themselves vaccinated,” aniya pa.

Tanging mga bakunadong guro at non-teaching personnel langang pinapayagan ng Department of Education na magsagawa ng face-to-face class. (Mark Patriarca/Joven Delantar)