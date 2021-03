Walang COVID-19: Jawo maayos ang kalagayan

NAGPAPAGALING at nasa maayos na sitwasyon na ang tinaguring “Living Legend” ng PBA na si Robert Jaworski Sr.

Inihayag mismo ng pamilya ni Jaworski upang maibsan ang pangamba sa kalusugan ng basketball legend Biyernes ng hapon na ang basketbolista ay maayos ang progreso sapol nang magkaroon ito ng pneumonia nakaraang taon at nakumplika ng abnormalidad sa dugo.

Naglabas mismo ng opisyal na pahayag ang pamilya upang agad tabunan ang mga ugong sa kalagayan ng dating PBA star kung saan sinabi na si Jaworski ay nahirapan sa pneumonia nakaraang taon at nahihirapan na “regaining his health, weight, and normal well-being’ due to a blood ailment discovered in 2016.”

Kaseselebra lamang ni Jaworski ng kanyang ika-75 kaarawan noong Marso 8.

Ang bagong iluluklok sa Philippine Sports Hall of Fame at dating senador ay naospital sa halos mahabang panahon nakaraang taon sa halos katulad na oras na ang brother-in-law nito na si Sen. Bong Revilla ay nagpostibo naman sa COVID-19.

Gayunman, pinabulaanan ng pamilya ni Jaworski na ang dating Ginebra playing-coach ay nagkaroon ng COVID-19.

Ipinaliwanag mismo ng pamiya na si Jaworski ay nagtkaroon ng pneumonia at nakomplika ng “non-life threatening blood abnormality that as discovered by his doctors in 2016.”

Sinisiguro naman ng pamilya na ang dating PBA MVP ay nasa direksiyon na para sa tuluyang paggaling. LIto Oredo