Walang cover-up sa MRT-3 mess – Palasyo

Hindi pagtatakip sa mga pagkukulang ng administrasyon ang ginawang pagsasampa ng kaso laban sa mga da­ting opisyal ng gobyerno kaugnay sa mga problema ng Metro Rail Transit-3 (MRT-3).

Tugon ito ni Presidential Spokesman Harry Roque sa patutsada ni Vice-President Leni Robredo na dapat nakabase sa matibay na ebidensiya ang kasong plunder na isinampa sa mga dating opisyal ng Aquino admi­nistration.

Sinabi ni Secretary Roque na sinikap ng administrasyon na maayos ang ipinamanang kapalpakan ng dating adminis­trasyon sa MRT-3 at katunayan ay nag-sorry pa si Pangulong Rodrigo Duterte sa perwisyong araw-araw na idinudulot ng palpak na takbo ng mga tren.

“We find the Vice President’s remarks unfortunate. With all due respect to Vice President Robredo, the MRT-3 issue is not about covering up shortcomings.” diin ng opisyal.

“The Administration has faced the MRT-3 mess squarely. The President has even apologized over a recent train mishap and transport officials admitted that while they cannot solve the problems overnight they are working double time to restore the convenience and relia­bility of the MRT-3 by getting a proven maintenance firm and buying needed parts,” paliwanag ni Roque.

Bukas naman aniya sa publiko na ang mga problema sa operasyon ng MRT-3 ay nagsimula pa noong nakalipas na mga administrasyon at nagkapatong-patong na lang ngayon dahil sa hindi maayos na maintenance.

Binigyang-diin ni Roque na ang pagsasampa ng kasong plunder sa mga dating opisyal ay para mapanagot ang mga responsable sa maanomalyang kontratang pinasok ng dating administrasyon sa kumpanyang Busan Universal Rail Inc. (BURI), na nagsilbing maintenance provider ng MRT-3.