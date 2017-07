WALANG BOLAHAN: In love si misis sa ka-chat (6)

Dear Dra. Holmes: (a new shortened version of June 26 letter)

Call me Ricardo Lopez ,43 yrs. old, vendor. My wife is public teacher in grade school . She met a chatmate, Rahul, 28 yrs. old, Indian national.

Tnanong q cno smn ang mhal nya. Wla dw xang sagot dun. Mhal dw nya aq, iba nmn dw k Rahul. Mamahalin dw nya aq gang nbubuhay dw aq. Pg ptay nrw aq lam q n dw sasamhan nya.

My skit kc aqng d p na reveal. At iniisip nya anytime mamatay. aq. D b xa ung jumping 2 conclusion? At mnsan umatend xa ng lamyan. Nlaman nya ung kso nong nmatay khalintulad ng skit q.. 20 yrs xang nbuhay after m detect ung skit nya.. 32 aq ng m dtect, 43 n aq ngaun. Pro mbabaw n dhilan un d po b?

Dear Ricardo:

Maraming salamat sa sulat mo na pinublish natin ng buo noong nakaraang Lunes, Hunyo 26. Sa huling kolum ko noong nakaraang Biyernes, Hun­yo 30, tinanong mo sa akin kung “my pgibig n po b xa s guy?” At “kung my pocbilidad bng mgsama cla pgtagal-tgal.”

Sinagot kita na hindi ko alam kung may pagmamahal pa siya sa iyo o hindi. Pero ang pagpi­ling manati­ling tumira sa pi­ling mo ay maaaring patunay na mahal ka niya.

Nang tinanong mo sa kanya sino sa inyo ang mahal niya, ang dating ng sagot niya, sa aking opinyon, ay pareho niya kayong mahal.

Pero (tila pinapangako niya sa iyo) na hindi ka niya iiwanan habang buhay ka pa. Maaaring okay na ang sagot na ‘yon (kahit na parang kulang at hindi lubos ng pag-ibig ang sagot niya) kung hindi niya pinasok sa huli na (pero) ‘pag patay ka na, sasamahan niya si Rahul.

Napakasakit pakinggan, Ricardo. Hindi ka­sing sakit (pero masakit pa rin) kung alam mo na sinasabi niya ito para masaktan ka.





Masakit ‘lang’ ‘yun at hindi napakasakit. Maaaring may dahilan na iba (at hindi si Rahul) ang kanyang mga damdamin. Maaaring galit siya sa iyo, maaaring gumaganti lang siya sa iyo, o maaaring ma­rami pang dahilan na may pangangailangan siyang saktan ka.

Pero iba ring kaso kung iba ang dahilan nang pagsabi niya ito sa iyo. TO BE CONTINUED

