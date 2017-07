WALANG BOLAHAN: In love si misis sa ka-chat (15)

Dear Dra. Holmes: (a shortened version of a new part of the June 26 letter)

Call me Ricardo Lopez, 43 yrs. old, vendor. My wife is public teacher in grade school. She met a chatmate, Rahul, 28 yrs. old, Indian national…

Umbot p puntong ngpdla ng photo ng penis nya si Rahul. Gumanti misis q ng hita. Sab nung guy “not so hot”. Ngpdla ulit ng litrato ng talong.

Gusto ng guy ipasok dw s ari ng misis q. Ayaw ng misis q sbay sbing fun lang gusto ng guy s knya, mghnap n lng xa ng iba.

D kya n turn on xa sa guy nung mnsan hinmon nya ung guy n mghanap n lng kaedad nya. Sagot ng guy “i dont care f ur 42, all i know is that i love you” un yta ngtrigger. Kc nga s edad nyang my 28 yrs old d nya akalain my mgkkgusto s knya..

Banat p kc skin ng mukha ng misis. D u mhahalatang nsa 40 n xa. Cnxa n po malatelenovela qng kwnto. Mpliwnagan po sana ninyo aq. Lito n rn po aq. Slamat

Dear Ricardo:

Maraming salamat sa sulat mo na pi-nublish natin ng buo noong nakaraang Lunes, Hunyo 26.

Sa huling kolum ko noong nakaraang Biyernes, Hul­yo 21, sinabi ko sa iyo na, kung gamitin nating basehan ang aking karanasan bilang sex and relationship therapist, ang mga nagagawa ng misis mo sa iyo ay magagawa lamang kung, sa tingin niya, mayroon kang malalaking kamalian sa kanya.

Sa karamihan ng mga Pinay, masakit talaga ang maging lasengero, o sugalero ang isang asawa, huwag lang babaero. At least, ito ang aking nakikita sa aking trabaho bilang sikolohista.





Siyempre, ang pinakamabuti ay huwag maging kahit anong “-ero” (sugalero, lasengero, babaero) pero kung ang kamalasan ng isang babae ay na ang asawa niya ay isa sa mga ito, walang kasing-sakit sa makahanap ng ibang babae ang iyong mister.

Maaaring ito ang kanyang ganti sa iyo. Mahal ka niya, pero kailangan rin niyang makaganti sa iyo.

Kung mali ang aking kutob, sana sabihin mo sa akin kasi, siyempre, magbabago ang mga huling sasabihin ko sa iyo. Pero kung hindi, kung talagang nagbabae ka at nahuli ka ng misis mo, itutuloy ko ang sagot na plano ko.

FINAL INSTALLMENT THIS WEEK

Si Dra. Holmes ay nagsusulat sa Abante tuwing Lunes, Miyerkules. at Biyernes. Sulatan at i-LIKE siya sa Facebook: http://www.facebook.com/drmargieholmes o sundan sa Twitter: http://twitter.com/drmargieholmes