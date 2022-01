Walang bakuna card bawal bumiyahe – PNP

Nagpaalala si Philippine National Police (PNP) Chief General Dionardo Carlos sa mga motorista at mga commuter sa Bulacan; Cavite; Rizal at Metro Manila na palaging dalhin ang kanilang vaccination card dahil kinakailangan ito sa pagpasok at paglabas ng border control points.

Ayon kay Carlos, napagkasunduan ng mga local government units ng mga nasabing lalawigan at National Capital Region na suriing maigi ng mga pulis ang mga vaccination card ng bumibiyahe upang makapasok at makalabas ng NCR at karatig-lalawigan dahil sa biglaang pagsirit ng kaso ng COVID-19 kung saan nasa alert level 3 ngayon ang mga nasabing lugar.

Bukod dito ay napagkasunduan din ng mga Metro mayor ang pagpasa ng resolusyon na paghigpit sa mga indibiduwal na hindi pa nagpapabakuna sa NCR.

“Those without vaccination cards will be barred from entering and will be asked to go back,” pahayag ni Carlos.

Samantala naging sanhi ng mahabang traffic ang unang implimentasyon ng polisiya sa Bulacan subalit naniniwala ang PNP na ito lang ang pinakamagandang gawin upang makontrol ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. (Edwin Balasa)