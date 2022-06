Walang bagyo pero HPA aktibo sa Central, Southern Luzon

Kinumpirma ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) na wala pang inaasahang bagyo sa loob ng susunod na tatlong araw pero patuloy na uulanin ang malaking bahagi ng bansa bunsod ng high pressure area (HPA).

Ayon kay weather specialist Benison Estareja, tumatawid sa ibang bahagi ng bansa ang epekto ng namataang HPA kaya asahan na ang pag-ulan at pagkulog sa dakong hapon at gabi partikular sa Central at Southern Luzon.

Dahil dito, pinayuhan ng Pagasa ang publiko na mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa kasagsagan ng malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat at malalakas na hampas ng hangin.

Samantala, makakaranas naman ang ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ng banayad na pag-alon bunsod ng mga pag-ulan. (Tina Mendoza)