Walang asim ang PDP-Laban nina Koko-Alvarez – JV

Habang papalapit ang 2019 mid-term elections na pinaghahandaan na rin ngayon ng mga partido politikal sa bansa ay unti-unti namang nakikitaan ng lamat ang hanay ng Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban) na pinamumunuan ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel Jr.

Maging si Senador Jose Victor ‘JV’ Ejercito na bagama’t hindi mi­yembro ng PDP-Laban ay nagpahayag ng kawalang gana na umanib sa partido.

Sa panayam sa kanya ng isang himpilan ng radyo, sinabi ng senador na natatabangan na siya sa paglipat sa PDP-Laban at mas nais pa umano nito na sumama sa bagong grupo na Hugpong ng Pagbabago na itinatag ng presidential daughter na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

“Medyo natabangan na ako sa paglipat sa PDP, buti na lang nagkaroon ng bagong avenue with Mayor Inday Sara, hopefully meron kami ng panibagong avenue kasi we are supportive naman sa Pangulo,” ayon kay Ejercito.

Sinabi ng senador na posibleng i-adopt sila ni Mayor Sara at pinag-uusapan na rin nila ito sa ngayon.

Unang naglabas ng sentimiyento kamakailan si PDP-Laban National Council Chairman Ro­gelio Garcia dahil sa ginawang pagpapanumpa ni House Speaker Panta­leon Alvarez sa ilang mga bagong miyembro ng partido na hindi anya dumaan sa proseso at hindi sumailalim sa basic seminar na mahalaga bago makapasok sa PDP-Laban kaya nakalusot ang ilan na kaduda-duda ang pagkatao.