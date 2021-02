‘Wala tayong utang na loob sa mga politiko’:Mga larawan ni Mayor Vico bawal ikalat sa Pasig

Kaloka lang na sa loob pa lang ng 22 oras, pumalo na sa halos 3 milyon ang YouTube content ni Alex Gonzaga na ‘A Day with Mayor Vico Sotto’.

Ito nga `yung dinalaw ni Alex si Mayor Vico sa upisina nito sa Pasig City.

Sa simula ay inikot-ikot muna ni Mayor Vico si Alex. At aliw nga si Alex, na kahit pala Sabado ay pumapasok si Mayor Vico.

“Siyempre, marami pa ring trabaho kahit Sabado,” sagot lang ni Mayor. Heto nga ang ilang tanong ni Alex kay Mayor:

‘Pumapatol ba kayo sa mga may gusto sa inyo?’ tanong ni Alex.

“Hahahaha!” natatawang reaksiyon lang ni Vico.

‘Gusto mo bang bigyan ng first lady ang Pasig?’ tanong ulit ni Alex.

“Well sa ngayon hindi naman priority ‘yan. Lalo na noong nagkaroon ng pandemic, talagang wala nang time. Focus muna tayo sa trabaho,” sabi ni Mayor.

Tanong ulit ni Alex, ‘Mayor napansin ko konti lang ang picture mo dito? Hindi ka madalas mag-picture dito.’

“Hindi ako mahilig maglagay ng mga picture. At saka, pag project ng LGU, bawal maglagay ng malaking pangalan ko, bawal `yon. Kasi pera ng taumbayan ‘yan, eh. Bakit ako maglalagay ng pangalan ko?” sagot ni Vico.

Hirit ulit ni Alex, ‘Saka nakita ko sinabi mo, ‘wag kayong magpapasalamat sa aming mga public official.’

“Ang ibig ko lang sabihin, wala tayong utang na loob sa mga politiko. Puwede tayo magpasalamat kasi, ‘maganda `yung proyekto, maganda `yung programa.’ Pero wala tayong utang na loob. Iba `yun, eh!” sabi ni Vico.

‘Paano mo naisip `yon?’ tanong ulit ni Alex.

“Hindi ako nakaisip noon,” sey lang ni Vico.

Huling tanong ni Alex, ‘may balak ba kayong tumakbo sa higher office?’

“Wala! Wala!” sagot agad ni Vico.

‘Hindi `yung mga nasa fourth floor’, dugtong na chika ni Alex.

“Sinasabi ko wala kasi nasa 8th floor na tayo, wala naman 9th floor dito, eh. Akala mo, ha!” natatawang sabi lang ni Vico.

Anyway, mababasa nga sa mga comment sa vlog na `yon ni Alex ang libong papuri para kay Mayor.

Sa Twitter ay nag-number one trending si Mayor Vico, at mababasa ang mga komento na pinu-push siyang tumakbo bilang presidente sa 2022.

Well…

Sarah habang buhay mamahalin ni Matteo

Ilang minuto bago matapos ang Feb. 20, nag-post na si Matteo Guidicelli ng photo nila ni Sarah Geronimo, bilang pagbati sa kanilang unang taon bilang mag-asawa.

Feb. 20, 2020 nga ikinasal sina Matteo at Sarah. Na naging kontrobersiyal talaga dahil sa kaganapan, na siyempre ay involved ang nanay ni Sarah.

Isang taon na nga ang nakalipas, at hindi pa rin ayos sina Matteo-Sarah at Mommy Divine.

Anyway, umulan ng pulang puso at kilig sa IG ni Matteo dahil nga sa post niya ng photo ng pamilya nila ni Sarah, kasama ang mga itinuturing nilang mga anak nila.

“Love, HAPPY 1st anniversary! Look at our family!

“Thank you for bringing joy in our home, you are the reason why I smile when we wake up. You continue to inspire me everyday and I just love celebrating life with you. So proud of you my love! I love you forever.” #proudhusband #blessed,” sabi ni Matteo.

Siyempre, ang maging maayos na ang lahat sa pagitan nina Sarah-Matteo at Mommy Divine ang wish ng mga fan, at ang pagkakaroon nila ng anak.