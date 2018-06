Wala pang titulo ang nabiling lupa

Dear Atty. Claire,

Magandang araw po. Ako po si August ng Marikina City. Meron po akong nabiling dalawang lote sa Rodriguez, Rizal, fully paid na po ito pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ibinibigay ang titulo ng nabili naming lupa ng isang developer na may initials na P.D.C. Last year ay nag-file ako ng kaso sa HLURB dahil natuklasan naming 14 years na hindi nabayaran ng developer ang pro­perty tax. Naaksiyunan naman agad ‘yun at nagharap kami ng developer sa HLURB August 2015. Nangako sila na within 3 to 6 months ay ibibigay ang titulo ng lupa namin pero hanggang ngayon ay wala pa po. Meron po silang pinapirma sa amin na deed of absolute sale pero hindi nakabalik sa amin ‘yung dokumento.

Tanong ko po, possible po ba na ma-refund namin ‘yung mga ibinayad namin sa lupa kung hindi nila maibigay ang titulo sa amin? Hawak na po namin ang Certificate of Full Payment.

August

***

Dear August,

Kung hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay ang titulo ng lupa ay talagang ma­laking problema iyan lalo pa at sinasabi mo na hindi nababayaran ang amilyar nang halos 14 years na. Ang pa­ngamba ko lamang ay baka iyan ay nakapa­ngalan pa rin sa deve­loper… o ito ay nakasanla sa bangko… o kaya naman ay baka mai-lit o mapasubasta na ng local government na may sakop sa lupa dahil sa hindi nababayarang amilyar. Kapag ganyan ang nangyari ay baka dumating ang panahon na mapunta sa highest bidder ang ari-ariang iyong nabili na.

Una mong gawin ay puntahan mo sa Register of Deeds na may sakop sa ari-arian at alamin ang estado o status ng nasabing lupa. Makikita mo sa kopya ng titulo kung ito ba ay nakasanla o malinis. Kung nagkataon na ito ay nakasanla nang wala kayong kaalam-alam ay magagamit mo itong dahilan upang ipawalang bisa ang naging ‘kontrata ng bilihan’ at bawiin ang lahat ng naibayad at ang mga danyos na natamo ninyo dahil sa kanilang panloloko.

Alamin sa Assessor’s Office ang pinakahu­ling taon kung kailan nabayaran ang amilyar dahil kapag hanggang ngayon ay may utang pa rin ang developer ay malamang na ito ay maging isa sa maaaring ipasubasta ng Office of the City Treasurer.

Kung decided ka na, na ipawalang bisa ang kontrata ay sumulat na sa developer at ilagay sa sulat na pinapawalang saysay o bisa mo na ang kasunduan dahil sa kanilang hindi pagtupad sa kasunduan.