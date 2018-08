Wala nay party sa Boracay – Puyat

Bag-ong dagway sa Boracay ang makit-an na sa pagbukas sa Isla sa Oktubre 26.

Mao kini ang gibutyag ni Tourism Sec. Berna Puyat tungod kay dili na matawag nga ‘party place’ ang isla.

Matud niya nga ang plano nila kauban ang DENR ug DILG sa isla mao ang ‘sustainable development.’

Pagpasabot niya nga wala nay tukuron nga bag-ong resorts ilabi na ang casino sa isla.

“Definitely… it won’t be a party place anymore…because we wanted it to be as it is more peaceful, and we want to promote sustainable tourism,” matud ni Puyat.