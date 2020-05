Wala nang raket: Doug Kramer nagtinda ng kape

Tila apektado na rin ng lockdown ang kabuhayan ni Doug Kramer.

Ibinalita ni Doug ang kanyang coffee maker na tinawag niyang Coffee Kramer.

Para raw ito sa negosyong nais niyang umpisahan para kumita.

“Today I “opened” Coffee Kramer! Have to try to make extra bucks while at home! Gave almost 30 free cups for our neighbors to try! Made all cappuccino, latte and Americano in under 40 mins, with options of trying 2 kinds of special coffee beans!”

Ayon pa kay Doug, tumutulong ang dalawa niyang anak na babae na ibigay ang natimplahang kape kapag may kumukuha na sa mga ito. (Rey Pumaloy)