Wala nang bagyo bago mag-2021 – Pagasa

Wala nang inaasahan ang state weather bureau na may tatama pang bagyo sa bansa sa mga natitirang araw ng taon.

“For the next three days hanggang sa katapusan ng taon ay wala tayong inaasahang bagyo,” sabi ni Pagasa weather forecaster Chris Perez sa isang panayam, Lunes.

“But posibleng magkaroon ng bugso ng amihan that will initially affect the northern Luzon area beginning Wednesday,” dagdag niya.

Samantala, magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Luzon ngayong Lunes ang dalawang low pressure area sa loob ng Philippine area of responsibility.

Ang unang LPA ay huling namataan sa 90 kilometers silangan ng Baler, Aurora, habang ang pangalawa ay sa 235 km northwest ng Puerto Princesa City, Palawan.(RC)