Wala nako pahiloma ang akong mga kritiko – Duterte

Gipanghimakak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pasangil sa oposisyon nga iyang gitagsa tagsa ang pagpahilom sa iyang mga kritiko.

Kini human gibaliwala ang amnestiya ni Senator Antonio Trillanes IV nga usa mga kritiko sa wala pa kini mahimong Presidente sa nasud.

Agig pagmatuod sa Presidente gawasnong makapadayag angbiyang mga kritiko ug nagpa interview sa media busa sayop ang taho nga iyang gipahilom kini.

“The fact that they are talking to you and are being interviewed, is that not enough to tell you that… sila nga ang nagsasalita diyan, ako tahimik lang eh,” matud sa Presidente.

Gipadayag sa oposisyon nga unang gipahilom sa Presidente silang Senator Leila de Lima ug kanhi Supreme Court Chief Justice Lourdes Sereno ug gisunod si Trillanes.

Bisan gani si Vice-President Leni Robredo wala makalingkawas sa Presidente nga matud niya nga “feeling great”, puro lang pero dili gayud mahimong Presidente.

“Hindi ko kasi sinasagot, alam mo bakit? Kung bigyan mo ng importansiya yang sila, feeling great sila. Gaya ni Leni, she can never be a president. Puro dasal…. kung pinakinggan lang ako ng Diyos nila, walang mangyayari sa buhay ko,” dugang pa ni Duterte.