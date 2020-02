Wala na kinahanglana ang VFA sa ‘Pinas – Lorenzana

Walay kasiguruhan busa wala na kinahanglana sa Pilipinas ang Visiting Forces Agreement (VFA) sa Estados Unidos, matud ni Defense Secretary Delfin Lorenzana.

Sa pagdungog ng Senate committee on foreign affairs sa planong pagwagtang sa gahum sa VFA, gipangutana ni Senador Richard Gordon si Lorenzana kung makadaut ba sa nasud kung kansilahun na sa Pilipinas ang VFA sa US.

“It is our national interest to terminate VFA as this point in time?” pangutana ni Gordon.

Apan ang tubag ni Lorenzana, matud niya nga kinahanglang adunay “self-sufficient’ ang Pilipinas sa pagdepensa busa wala na kinahanglana sa nasud ang VFA.

“I think our long term interest is to be self-sufficient in our defense, we should have at least a minimum deterrent capability,” pagpasabot ni Lorenzana.

“Now whether we need the VFA indefinitely, I think we don’t need the VFA indefinitely. So we should use the interim to build up our capabilities,” dugang pa niini.

Matud ni Gordon na mahinungdanon nga kapanalipdan ang seguridad ang nasud tungod kay walay igong katakus ang militar nga idepensa ang atong nasud gikan sa mga kaaway.

‘It is a national interest to abolish the VFA at this point time? Hindi tayo nakikipag-agreement dahil gusto natin pero dahilan kailangan natin,” matud pa ni Gordon.

“Kung hindi natin kailangan, huwag tayong makipag-agree. But we have to be on our own,” dugang pa niya.

Gipasabot pa niini na mahinungdanon ang VFA tungod sa ‘unreadiness’ sa military sa nasud.

“The people must know that out military has been bereft – leaving us dependent on our relationship with other countries. Strengthen the military, enrich the country. We have to look at the interest of our country,” matud pa niini.