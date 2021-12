Wala mang pambayad sa ospital, may karapatan pa rin!

Magandang araw, Mga Kakampi!

Karamihan sa mga nagtatanong sa ating Free Legal Helpdesk ay hindi nakapagbayad sa kanilang hospital bills at hindi pinapalabas ng ospital hanggang hindi naaayos ang kanilang bayarin o di kaya’y hindi nakapag-isyu ng promissory note.

Gaya ng isang ina na nagsilang ng kanyang anak sa isang pribadong hospital. Narito ang kanyang katanungan:

Atty. Chel, gusto po humingi ng tulong. Nanganak po ako sa private hospital nung Feb. Halos 600k po ang naging bill namin dahil premature ang aming anak. May natira po kami na 250k, hindi po kami pinayagan noong ilabas ang anak ko.

Humingi po ng kompromiso yung asawa ko para makalabas ang anak namin dahil sinusuggest po nila noon na magstay pa anak ko sa NICU.

Alam niyo, ipinagbabawal po ito ng batas. Ayon sa Republic Act No. 9439 (An Act Prohibiting the Detention of Patients in Hospitals and Medical Clinics on Grounds of Non-payment of Hospital Bills or Medical Expenses), iligal na pigilang lumabas ang mga pasyente na bahagya o gumaling na o di kaya’y nabigyan ng karampatang lunas dahil sa hindi pagbabayad ng bahagi o kabuuan ng hospital bills o gastusin sa pagpapagamot.

Ayon sa RA 9439, ang pasyente na nais nang umalis ng hospital ngunit hindi nakapagbayad ng buong hospital bills ay dapat payagang umalis, basta ito ay magbigay lang ng promissory note para sa hindi pa nabayarang bills. Ngunit ang kondisyon dito ay, basta hindi sila nanatili sa isang pribadong kuwarto.

Ilalagay natin ang kabuuan ng Section 2 ng nasabing batas para na rin sa kaalaman ng ating mga mambabasa:

“SEC. 2. Patients who have fully or partially recovered and who already wish to leave the hospital or medical clinic but are financially incapable to settle, in part or in full, their hospitalization expenses, including professional fees and medicines, shall be allowed to leave the hospital or medical clinic, with a right to demand the issuance of the corresponding medical certificate and other pertinent papers required for the release of the patient from the hospital or medical clinic upon the execution of a promissory note covering the unpaid obligation. The promissory note shall be secured by either a mortgage or by a guarantee of a co-maker, who will be jointly and severally liable with the patient for the unpaid obligation. In the case of a deceased patient, the corresponding death certificate and other documents required for interment and other purposes shall be released to any of his surviving relatives requesting for the same: Provided, however, yhat patients who stayed in private rooms shall not be covered by this Act.”

Ang sinumang opisyal o empleyado ng hospital o medical center na lumabag dito ay maaaring kasuhan sa ilalim ng batas na ito at magkaroon ng karampatang parusa ng multa o pagkakakulong, batay sa nakasaad sa Section 3 ng batas.

Ibig sabihin nito, dapat ay payagang makalabas ng ospital ang isang pasyente at puwede silang manghingi ng medical certificate at iba pang papeles kahit na hindi pa nakakapagbayad ng bill, basta’t may promissory note na ibibigay.

