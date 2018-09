Wala magamit nga election forms, gamiton alang sa barangay ug SK election sa Marawi

Sa tinguhang makadaginot sa gasto ang kagamhanan, nadesisyonan sa Commission on Elections (Comelec) nga gamiton ang dala magamit nga election form sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Marawi City ugma, September 22, 2018.

Sa ilawom sa Minute Resolution Number 18-0693 nga gipetsahan ug August 22, 2018, lakip sa mga non-accountable elections forms nga i-recycle ang mga poster nga adunay mga precinct number, tally sheets, minutes of voting and counting of votes, paper seals, certificate of votes, certificate of receipt of official ballots, certificate of challenge or protest and decision of the board, oath of voter challenged for illegal acts, oath of identification of challenged voter, canvassing forms ug mga envelope.

Naimprenta na ang maong election form pero wala nagamit tungod sa pila ka bigayun nga wala mahinayon ang Barangay and SK Elections niadtong 2010, 2015 ug 2017.

Samtang gipahibalo sa Comelec nga nahumana ug pag-imprenta ang kinatibuk-ang 50,893 official ballot ug 177 set sa mga election returns nga gamiton sa eleksyon sa Marawi ugma.

Nasayran nga gipostpone sa Commission En Banc ang Barangay ug SK Elections sa Marawi City tungod sa tandugon nga sitwasyon sa maong dapit diin gidulong ang maong dapit sa mga sakop sa Maute. (jess campos)