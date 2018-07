Wala kaming away ni Kobe – Andre

Walang isyu sa magkapatid na Andre at Kobe Paras tulad nang nabalita kamailan. Nagpaliwanag si Andre sa nabalitang in-unfollow nila ang isa’t isa sa kanilang social media account.

“Wala, wala. ‘Yun nga, nagkamali kami. Kasi we have private account. So we follow each other’s private account kasi uso na ngayon eh. Like ‘yung ibang work ko or high school friends ko, dun na kami nagpu-post ng everyday happenings namin. So dun na lang kami.

“I guess, na-confused lang kami. Dalawa account namin. Minsan, doon napu-post sa kabila. Look, let’s just stay with the private and ako na bahala mag-explain.

“Eh nang malaman niya, mistake din. It’s an honest mistake. Kobe and I are okay na talagang dapat lang,” paliwanag ni Andre nang bisitahin ng press sa kinabibilangang singing search na The Clash ng Kapuso Network.

Teka, may tsismis na nililigawan niya raw si Mikee Quintos, huh!

“Yes, I do! No, joke lang! Ha! Ha! Ha!” biro ng Kapuso artist.

“Kami ni Mikee, close kami ever since. Before Encantadia pa eh. Close kami. Lumalabas kami with friends at kung minsan, siya kaming dalawa lang.

“It’s really fun to be with Mikee. Parang wala kang problema pag we’re really out there. Nagbibigay siya ng advice sa ‘yon kasi madaldal, makulit din. Kaya ‘yun ang masaya sa kanya,” katwiran ni Andre.

May plano ba siyang ligawan si Mikee?

“I don’t know. I made it a point na basta magkakaroon ng relationship, dapat understand ang line of work. Nag-agree kami. We just have to be focusing on work muna. Mahirap kasi magkaroon ng relationship kasi you’re in this kind of work,” saad pa ng panganay ni Benjie Paras.

Anyway, sa The Clash, gamit na gamit ni Andre ang pagiging madaldal at makulit sa taguri sa kanilang ‘Clashers’ ni Joyce Pring at nahahasa rin ang hosting skill niya.

Mother Lily apektado sa pag-iyak ni Christian

My precious director!’ ‘Yan ang tawag ngayon ni Mother Lily kay Direk Chito Rono.

Kaya bilang pagmamahal kay Direk Chito, ang Regal Entertainment ang distributor ng prinodyus na pelikula ng CSR.Ph productions ng premyado at box-office director, ang Signal Rock, na isa sa official entrysa Pista ng Pelikulang Pilipino 2018.

Bukod sa pagmamahal sa director, gusto rin niyang tulungan ang bidang si Christian Bables sa launching niya bilang lead actor sa movie. Nang mapanood ng Regal producer ang trailer ng movie, ramdam na ramdam niya ang nakakaiyak na esksena ni Christian.

Eh, bukod kasi sa magagaling na artista sa Signal Rock, muling ipakikita ni Direk Chito ang ganda ng tanawin sa Biri, Samar kung saan siya nag-shooting ng pelikulang The Spirit Warriors.