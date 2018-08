Wala kami makapahimos sa P60M ad deal – Andanar

Gipanghimakak ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Sec. Martin Andanar nga adunay nakapahimos sa iyang buhatan sa kontrobersiyal nga P60 milyon tourism ad contract ni Ben Tulfo sa Department of Tourism ug PTV-4.

Matud ni Andanar nga walay nadawat ang PCOO sukwahi sa gihimong pamahayag nilang Atty. Ferdinand Topacio ug Tulfo.

Miingon siya nga gusto.kini niyang madugngan ang pasangil gikan mismo sa abogado atol sa ilang panagkita atol sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa Agosto 14.

“Ako mismo as the Secretary, ay wala po talaga kaming natanggap. Kung ano po iyong sinabi ni Atty. Topacio, it has to be clarified during the hearing,” matud ni Andanar.

Gihangop sa kalihim ang himoung imbestigasyon sa Senado aron maklaro ang kamatouran inay nga mamasangil ug matud miya nga motambong diya aron iyang madungan gikan ni Topacio ang mga gipanabi niini nga nakapahimos ang PCOO sa kontrobersiyal sa tourism ad.

“Walang legal na pamamaraan na makatanggap ang isang opisyal ng PCOO ng pera. Ito ay isang transaction between the DOT, PTV at Bitag. So kailangan po natin dinggin ito sa Senate Blue Ribbon committee para malinawan ang lahat,” dugang pa ni Andanar.

Sayo niimi gibutyag sa abogado ni Tulfo nga iuli nila ang P60 milyon sa DOT apan wala kini matuman tungod kay ang maong kantidad kay gibahin bahin ug adunay duha ka opIsyal sa PCOO ang midawat sa maong kuwarta. ()