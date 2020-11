Wala ka pang RFID? Basahin mo ‘to!

Sa Martes, unang araw ng Disyembre ang umpisa ng “contactless toll collection” sa mga expressway, gamit ang RFID.

Alam kong marami sa inyo ang kinakabahan dahil hangga ngayon ay wala pang RFID ang inyong mga sasakyan. Mahaba kasi ang pilahan para magpakabit, samantalang punong-puno na ang kanilang online appointment.

“No problem; no worry,” ang sabi naman ng mga taga DOTr, TRB, San Miguel tollways at Metro Pacific Tollway. Kung wala pa kayong Autosweep o EasyTrip RFID, eto ay para sa inyo.

Binigyan linaw ni DOTr Assistant Secretary for Communications and Commuter Affairs Goddes Hope Libiran ang ilang sa mga pangamba ng mga motorista.

1. Magpapatuloy ang pagkakabit ng RFID kahit lumampas ang ika-1 ng Disyembre. Ang Dec 1 ay deadline ng mga operator ng expressway para ihanda ang mga entry/exit para sa 100% contactless toll collection, tulad ng paglalagay ng mga reader at karatula. Meron pa ring RFID para sa mga first-time dadaan at mga bagong kotse.

2. Maraming paraan para makagkabit ng RFID. Pinakamadali ang online appointment para makabitan ng sticker sa takdang araw at oras. Meron ding mga onsite installation na maaaring puntahan diretso. At may mga special areas kung saan nagkakaroon din ng RFID installation tulad ng mall, gas station at subdivision. At siyempre, nagkakabit din sa mismong mga expressway, kung saan may nakalaan na special lane. Dahil sa dagsa ng mga motorista, madaling napupuno na ang mga online appointment; nagdulot ito ng pangamba sa maraming motorista.

3. Kung wala pang RFID, papayagan namang pumasok ang sasakyan sa expressway dahil sa on-the-spot installation sa mga toll gate, o malapit dito. Sa panahon ng transition mula ika-1 ng Disyembre hanggang ika-11 ng Enero 2021, gagawing 24/7 ang pagkakabit ng RFID sa mga toll lanes, o toll booth.

4. Hindi huhulihin ang mga sasakyang walang RFID sa panahon ng transition hanggang ika-11 ng Enero. Pagkatapos nito, maglalaan na lamang ng 1-2 special lane para makabitan ang mga wala pang RFID. Dito padadaanin ang mga walang sticker para makabitan ng RFID.

5. Ang mga nakatira sa malayong lugar at hindi regular na gumagamit ng expressway, saka na lamang kayo kumuha kung kailan kayo dadaan sa expressway. Hindi kailangang makipag-unahan ngayon.

6. Sa panahon ng transition, maaaring pumasok ang sasakyan kahit hindi sapat ang balanse ng account. Yun lang, kailangan mag-load ng sapat na halaga para makalabas sa exit point ng destinasyon. Kahit pasubrahan ang load dahil wala namang expiration ang load.

7. Kung may reklamo, maaaring dumiretso sa Toll Regulatory Board, kung ayaw ninyo sa operator ng expressway. Ayon sa IRR, may takdang bilang ng araw para resolbahan ang reklamo.

8. Pagkatapos ng transition period o simula sa Enero 12, hindi makakadaan ang walang sticker sa “RFID Lane”; ang mga driver ay puedeng tiketan ng Disregarding Traffic Sign or Obstruction.

9. Eto ay unang hakbang lamang ng Toll Interoperability Project. Sa ikalawang hakbang, maaari nang gumamit ng isang RFID sa kahit anong expressway. Kailangan lamang magkaroon ng dalawang hiwalay na account para sa Autosweep at EasyTrip. Pero ang kabuaang plano ay magkaroon lamang ng isang RFID at isang account sa sa kahit na anong expressway ng bansa.