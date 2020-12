Wala ka na bang regla?

Malaking istorbo sa mga kababaihan ang buwanang dalaw, sa totoo lang. Hindi komportable ang mayroong tumutulo sa iyong pribadong parte, magastos ang madalas na pagpapalit ng sanitary napkin at minsan ay may kasamang pananakit ng puson at ulo ang pagreregla.

Pero napakaganda naman ng idinudulot nito sa ating pagkababae lalo na kung regular ang ating regla. Binabalanse nito ang ating hormones, pinagaganda ang ating kutis at nagkakaroon tayo ng kapabilidad na magkaanak dahil sa pagreregla. Malaki rin ang epekto nito sa pagnanais ng babaeng makipagniig.

Ang regular na menstrual cycle ay 28 days. Pero mayroong 21-35 days ang menstrual cycle, pero ikinokonsidera pa rin itong regular.

Ang regular din na tagal ng regla ay 3-5 na araw. Kapag umabot ng pitong araw, normal pa rin naman ito, huwag lang hihigit ng isang linggo. Tinatayang 30 ml. ng dugo ang nawawala sa babae kapag nagreregla.

Ang abnormal ay kapag ilang buwan ka nang hindi dinadatnan. Kailangang patingin na sa doktor dahil baka may mga nangyayari na sa iyong katawan.

Kapag huminto ang regular na regla, maaaring may problema ang hormones. Mayroong mga kababaihan na may PCOS o Polycystic ovary syndrome. May nabubuong maliliit na bukol na may likido na tinatawag na follicles at ito ang dahilan kaya’t hindi nakakapaglabas ng regular ng itlog ang babaeng may PCOS. Ang isa sa mga sanhi nito ay pagkakaroon ng mas maraming androgen o male hormone. Ang mga simtomas ay pagkakaroon ng bigote at mas maraming buhok sa katawan at madalas na pagkakaroon ng taghiyawat

Maaari ring may problema ang thyroid gland. Ito ang tila paru-paro ang pigura na nasa ating lalamunan. Ang mga abnormal ang thyroid hormones (hypothyroid – kulang ang thyroid hormones at hyperthyroid – sobra ang thyroid hormones) ay nagkakaroon ng problema sa pagreregla.

Maaari ring may tumor pala sa pituitary gland na nasa parte ng utak (hypothalamus).

Mayroon ding mga babaeng maagang nagme-menopause. Ang kadalasang menopausal age ay 50 pataas. Gayunman, may ilang babae na nauubos agad ang produksyon ng itlog sa obaryo ng 40 pa lang. Kung naoperahan naman sa matres (natanggalan ng matres), maaaring mawalan na rin ng buwanang dalaw.

May mga problema rin sa internal organs ang nawawalan ng regla. Maaarin may peklat ang bahay-bata, ipinanganak na walang matres o kwelyo ng matres, may bara sa pwerta, matres o kwelyo ng matres kaya’t hindi makalabas ang regla.

Pero normal lang na nawawalan ng regla ang mga umiinom ng birth control pills o may injectible o implant para hindi magbuntis. Siyempre kapag buntis at regular na nagpapasuso pagkapanganak, hindi rin nagreregla.

Ang nakakagulat, ang mga kulang sa timbang, napapasobra sa exercise at laging naiistress ay puwede ring iwanan ng buwanang dalaw.

Magpatingin agad sa obstetrician-gynecologist kung nararanasan n’yo ang kakatwang simtomas ng pagkawala ng regla. Kailangan pa rin ng mga babae ang kanilang buwanang dalaw para sa pangkabuuang kagandahan ng kalusugan.