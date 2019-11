Wala akong tinakot na mambabatas — Digong

Kinontra ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ni Albay Rep. Joey Salceda na ang administrasyon nito ay isang ‘authoritarian regime’ kaya’t sumusunod ang mga mambabatas dahil takot ang mga ito sa kanya.

Sinabi ng Pangulo na wala siyang tinakot na kahit sinong mambabatas at hindi ito nagdidikta para sundin ang kanyang legislative agenda.

Lahat aniya ng budget na inihain sa Kongreso ay inihanda ng kanyang mga economic manager at sila na rin ang nagdepensa batay sa pangangailangan ng kanilang tanggapan.

“Sila ang tanungin nyo hindi ako. Wala akong tinakot na tao. All my budget are prepared by my economic managers tapos they present, they go there to defend the budget for their office. I never called any,” anang Pangulo.

Hinamon ng Pangulo ang kanyang mga kritiko na magbigay ng kahit isang pagkakataong may tinawagan itong tao para sa hinihinging pabor at kapag may maipakitang basehan ay magbibitiw ito sa puwesto.

“Find out if I ever called any cabinet member or businessman or the members of Congress. Wala akong tinawagan ni isa. Pag may maituro sila na isang tinawagan ko, magresign ako,” dagdag ng Pangu­lo.

Wala rin aniyang dahilan para matakot sa kanya ang mga mambabatas dahil wala naman itong sinaktan o sinuntok na congressman.

Sa katunayan aniya ay binabati pa nito si Congressmsn Salceda kahit alam niyang kabilang ito sa oposisyon.

“ Ewan ko, wala man akong sinuntok na Congressman. Si Joey Salceda binabati ko naman so bakit nya sinasabi na authoritarian ako?,” wika pa ng Pangulo.(Aileen Taliping)