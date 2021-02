Wakas ng ‘Prima Donnas’ puno ng luha

Malungkot na masaya si Katrina Halili sa pagtatapos ngayon (Feb. 19) ng Prima Donnas.

“Nakakalungkot pero masaya. Malungkot dahil sobrang napamahal na sa akin ang show na ito. Masaya rin dahil despite the pandemic, hindi kami binitawan ng viewers at hanggang ngayon ay sobrang init pa rin ng pagtangkilik nila sa amin,” say niya.

Pero ang tanong, ano nga ba ang mangyayari sa kontrabidang si Aiko Melendez?

“We appreciate their love and for never missing an episode. For those asking for book 2, thank you dahil lahat ng pagod namin ay may saysay kasi ibig sabihin nagustuhan nila. Abangan nila ang pagtatapos dahil marami silang ‘di ine-expect na mangyayari,” say naman ni Aiko.

Inamin naman ni Jillian Ward na malaki ang nabago sa buhay niya dahil sa Prima Donnas.

“This show definitely helped me grow so much—not only as an actress but as an individual. I have more appreciation and love towards my craft ever since God blessed me with this show.”

Si Elijah naman ay humihiling na magkaroon ng Book 2 ang serye.

“Masaya po ako dahil ganon na po pala ‘yung impact ng Prima Donnas sa mga tao. Praying din po ako na may Book 2 ang show. Blessed din po dahil magtatapos po ang show ng mataas ang ratings.”

Anyway, bukod sa madamdamin, puno ng drama, may pasabog ang Prima Donnas sa huli, na dapat nilang tutukan. (Dondon Sermino)