Wainwright babu sa RoS

NAGPAALAM na si assistant coach Rob Wainwright sa Rain or Shine para tutukan ang family business.

“Thank you, Coach Rob Wainwright! You will always be part of the #BayanNgROS family as a former player and coach,” anang Elasto Painters sa kanilang social media account Linggo. “We wish you the best of luck in your business endeavors.”

Dumating sa Painters ang 47-year-old Fil-Am noong March nang tawagin ni coach Chris Gavina matapos maupo bilang coach kapalit ni Caloy Garcia.

Direct hire ng Sta. Lucia noong 2000 PBA, naglaro rin ang 6-foot-5 big man sa Shell at Coca-Cola.

Kinuha siya ng Rain or Shine pagpasok ng Asian Coatings-owned franchise sa pro league noong 2006, at makalipas ang tatlong seasons naging instrumento sa pasok ng Yu-Que owned squad sa semifinals sa unang pagkakataon noong 2009 Fiesta Cup.

Nag-retire sa Barako Bull noong 2011, naging assistant coach si Wainwright sa Saigon Heat sa ASEAN Basketball League bago bumalik sa PBA bilang assistant din ng expansion team Kia, kasama na si Gavina.

Ihahayag ng RoS ang papalit na assistant coach sa mga susunod na araw. (Vladi Eduarte)