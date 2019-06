Wagi ang kalusugan at kababaihan sa pagtatapos ng 17th Congress

Sa pagsasara ng 17th Congress nitong Martes, panalo ang sektor ng kalusugan at kababaihan dahil napakaraming importanteng batas ang ating nailusot upang pakinabangan ng ating mga kababayan. Hindi matatawaran ang kalidad ng mga batas na naitawid namin ng mga kapwa ko Senador upang mapanalo ang karapatan ng mga kababaihan at ang pagpapalakas ng ating pampublikong kalusugan.

Labis akong nagpapasa­lamat na maging pangunahing may akda at sponsor ng napakaraming batas na tinuturing nating landmark measures sa bansa. Nagpapasalamat ako sa mga kapwa ko senador, mga advocates at partners sa pagtulong sa akin upang matagumpay na­ting maipasa ang matagal ng hinihintay ng lahat: ang Expanded Maternity Leave Law, ang Mental Health Act of 2016, at ang Safe Spaces Act.

Nakapagpasa ang inyong lingkod ng hindi bababa sa 13 landmark na batas, at nagsilbi bilang pangunahing sponsor ng walong batas sa Senado. Sa ngayon, 6 na panukala naman ang nasa advanced stages na sa Senado at 39 pang panukala na aking inakda ang nasa mga kumite para sa deliberasyon nito.

Bilang vice chair ng Senate Committee on Health and Demography, ang pagpasa ng Mental Health Act of 2016 na magpapalaganap ng mga serbisyo para sa mental health, at ang Expanded Maternity Leave Law, na nagbibigay ng 105-araw sa mga manggagawang kababaihan, at 120-araw sa mga solo parents ang dalawa sa ating magi­ting na tagumpay dahil naisabatas ito pagkaraan ng ilang dekada nating pakikipaglaban.

Gayundin, tayo ay nagagalak sa pagpasa ng Universal Health Care Act na magbibigay sa lahat ng Pilipino ng accessible na serbisyong pangkalusugan, kasama na ng mas pinalakas na Anti-Hospital Deposit Act na ngayon ay nagbabawal sa mga ospital na mag-demand ng deposit bago gamutin ang mga emergency patients. Ang dalawang batas na ito ay nakatakdang magpabuti ng kalagayan ng pampublikong sektor ng kalusugan.

Ang iba pang batas na ating ipinaglaban ay ang Kalusugan at Nut­risyon ng Mag-Nanay Act, ang Philippine HIV and AIDS Policy Act, ang Mandatory PhilHealth Coverage for Persons with Disabilities, at ang Speech Language Pathology Act.

Bilang Chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equa­lity, naipasa rin natin at ngayo’y ganap ng batas ang Safe Spaces Act na nagpapataw ng penalty sa lahat ng klase ng harassment sa kalsada tulad ng paninipol, panghihipo at lahat ng klase ng kabastusan sa kababaihan at sa LGBTQI+.

Ang iba pang batas na ating isinulong para protektahan ang mga bata at makamit ang kapayapaan ay Bangsamoro Basic Law, Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict Act, Simulated Birth Rectification Act para maayos at mabilis na pag-aampon ng mga bata, at ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act na nagsasabatas ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilya ng ating lipunan.

Ang mga batas na ito na ating naipasa sa 17th Congress ay ating inakda upang guminhawa ang ating lipunan at maitaas ang antas ng kalusugan ng ating pamil­ya. Sa pagbubukas ng 18th Congress sa Hulyo, patuloy nating ipaglalaban ang marami pang adbokasiya para sa kalusugan, kababaihan at ng buong pamilya.