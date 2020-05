Wage subsidy sa 2M empleyado sa private ilatag

Nanawagan ang negosyanteng si Jaime Augusto Zobel de Ayala sa pamahalaan na maglatag ng programa para mabigyan ng ayuda ang mga manggagawa ng private sector.

Bago pa man nagdeklara ng lockdown ang administrasyong Duterte, nauna na ang ibang mga kompanya na mag-advance ng sweldo ng kanilang mga tauhan at maglatag ng work from home arrangements.

“From day 1, the private sector has been engaged, working hand in hand with the government,” sabi ni Zobel de Ayala sa pulong ng Makati Business Club.

Aniya, maraming mga kompanya ang hindi nagtanggal ng tao kahit pa walang benta ang marami at nawalan pa ng kita ang iba at tuloy tuloy lang na nabubutas ang bulsa ng marami dahil hindi naman nawawala ang kanilang mga bayarin. Sabi niya, nasasagad na ang iba.

“Companies cannot do this for long,” sabi ni Zobel de Ayala. “Current circumstances has stretched many.”

“Government must formalize a wage subsidy (program)…when companies get help, workers keep their jobs and they will be more resilient. The key is the speed of execution,” dagdag niya.

Sabi ni Zobel de Ayala, nakakapanatag ng kalooban ang panukalang gumawa ng 2 milyong trabaho ang pamahalaan dahil dito makagugulong muli ang ekonomiya. Kailangang pahalagahan ang trabaho at susi dito ang bilis ng implementasyon.

“Employment should remain a priority and the speed of execution is important,” sabi niya.

Noong unang buwan pa lamang ng enhanced community quarantine ay umabot na sa P5.5 bilyon ang ginastos ng Ayala group bilang pagresponde sa problemang dala ng COVID19 kasama ang ang pagbili ng mga testing kits at machines.

Itinuon na rin ng Ayala group ang isang planta nito para gumawa ng mga ventilators na malaki ang pangangailangan ngayon. (Eileen Mencias)