Wage subsidy program ng gobyerno dagdagan ng pondo – Villanueva

Dahil sa tumaas na bilang ng mga nawalan ng trabaho, muling umapela si Senador Joel Villanueva na dagdagan ang pondo ng emergency employment programs ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Ilan sa mga wage subsidy program ang DOLE ay ang COVID-19 Adjustment Measures Program (CAMP) at Tulong Pangkabuhayan para sa Ating mga Distressed/Displaced Workers (TUPAD).

“The wage subsidy program should have been complementary to our emergency employment programs like CAMP and TUPAD. We could have provided assistance to more workers,” sabi ni Villanueva sa isang statement.

“Those who will not be able to return to work immediately should continue to receive government assistance as we resume operations of industries and sectors gradually,” dagdag pa nito.

Ayon pa kay Villaneuva, ang Small Business Wage Subsidy (SBWS) program na sinimulan noong Abril 16 gamit ang platform ng Social Security System (SSS) para sa registration, ay naudlot dalawang araw matapos ito ilunsad kaya binaha ng aplikasyon mula sa mga negosyong mula sa micro, small, and medium enterprise (MSME) category.

Inihayag ng SSS ang deadline ng extension ng application sa Mayo 8 para maibalik ang naturang platform.

Mahigit sa 130,1888 employee application (3.9%) ang naproseso na ng SSS, ayon sa latest Bayanihan Report na isinumite sa Kongreso. Target ng SBWS program na matulungan ang 3.4 milyong manggagawa ng MSMEs.

Sa ilalim ng SBWS program, magbibigay ang gobyerno sa mga qualified MSME employee ng wage subsidy na P5,000 hanggang P8,000 kada isa, depende sa lokasyon ng kanilang negosyo.

“Our workers are suffering too much already. We seek assurance from the SSS that it will be able to handle all applications considering it has so far processed only 3.8 percent of their target 3.4 million workers,” sabi ni Villanueva.

Ayon pa sa senador, dapat maging accessible sa mga manggagawa ang SBWS program dahil nasuspinde ang CAMP noong Abril 15 dahil sa kakulangan ng pondo.

Humirit aniya ang DOLE ng P7.8 bilyon para ipatupad ang emergency employment program subalit P4 bilyon lang ang inaprubahan ng pamahalaan.