‘Wag tularan! Mga architect, engineer nabuwisit kay Loisa

Hindi nagustuhan ng mga netizen, partikular ng mga engineer at architect, ang diskarte ni Loisa Andalio sa pagpapagawa ng kanilang bahay.

Sinabi nga ng aktres na wala siyang kinuhang mga professional tulad ng arkitekto para idisenyo ang pinapatayong bahay, na sabi nga niya ay tatlong taon niyang pinag-ipunan.

Say ng Facebook page na Engineer Dee, walang masama na magpagawa ng bahay ngunit dapat ay nagpapakonsulta sa mga professional lalo na kung may saapt namang pera ang magpapatayo nito.

“By saying it proudly in an interview with ABS-CBN News, she is setting an example to her followers and fans that what she is doing to save money with regard to constructing a house is okay. Well, it’s not,” saad ng page.

Aniya pa, ang bahay na pinatayo ni Loisa ay posibleng magdulot ng panganib dahil sa mga napansing mali sa pagpapatayo nito.

“With the house already completed based on the photos here, architects and engineers can only express collectiLoisa Andaliove frustration that another house is built while neglecting the role of architects and engineers,” lahad pa nito. “Do not be like Loisa Andalio. Please.”

Marami naman ang aprub sa naturang post at sinabing kailangan talaga ng mga professional lalo’t requirement ito sa pagkuha ng building permit. (RP)