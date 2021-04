‘Wag tayong maghanap ng away’: Robin sinermunan ABS-CBN reporter

Sinermunan ni Robin Padilla ang media na hinabol ng armadong Chinese vessel nang magtungo ito sa Julian Felipe reef para kumuha ng footage ng pananatili ng mga barko ng mga Tsino roon.

Ang news team ni Chiara Sembrano ng ABS-CBN ang nagtungo sa West PH sea kamakailan. Sa posting ni Robin ng official statement ni AFP Spokesperson Maj. Gen. Edgardo Arevalo, sinasabi na ina-accommodate ng AFP ang mga media sa kanilang ships at aircraft para gumawa ng coverage, para maprotektahan ang mga ito.

Sa caption, hindi man binanggit ni Robin ang nabanggit na news team, pinapalabas nitong mali ang ginawa ng media na hindi nakipag-coordinate sa AFP o Phil. Navy sa kanilang coverage.

“Wag po tayong maghanap ng away…hindi na po ito local dirty politics na puro palitan lang ng mga salita. ‘Wag tayong mag-apply na maging biktima dito sa stand off na ito.

“We should not be doing that my dearest countrymen. Kung hindi niyo mapigil ang sarili ninyo and you want to do something brave never be a victim better wish for a martyrdom. Papasok kayo ron tapos magtatakbo din pala kayo na parang bata anong klaseng halimbawa ng ating pagka-Pilipino sa mga Tsino?

“Handa naman kayong samahan ng AFP sa inyong coverage para maiwasan ang mga ganitong ganap.

“Military engagement is the last thing we need.

“Kung nakasulat sa kapalaran ng Pilipinas na mapalaban diyan wala tayo magagawa pero wag natin dapat madaliin.

“Wag din natin ilagay sa alanganin ang US o America. Ang sitwasyon sa South China Sea is beyond our political and military capacity.

“Maaring maihambing ito sa kasaysayan sa missile crisis sa Cuba nong panahon ni JFK magkaiba lang ang sitwasyon at ang mga main players ay ang 2 super power sa ngayon.” (Rey Pumaloy)