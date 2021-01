‘Wag sexy movie, pananamit: Alak, droga sisihin sa rape – Osang, Maui

Sa tsikahan sa mga bida ng Paglaki Ko Gusto Kong Maging Pornstar, napag-usapan ang tungkol sa victim blaming. Na sa halip na magsimpatiya sa mga biktima, tila sinisisi pa.

Nakakalungkot ngang isipin na sa halip na ibuhos ang suporta sa mga babaeng nabibiktima ng ‘rape’ o panggagahasa, ang iba ay sinisisisi pa sila, na dahil umano sa ‘pananamit’ nila kaya nangyayari `yon sa kanila.

At ang iba nga, sinisisi sa mga pelikulang paseksi ang tema, kaya raw naiisip ng mga lalake na mang-rape. Na pinaalagan nang husto ng mga bida ng Paglaki Ko Gusto Kong Maging Pornstar na sina Rosanna Roces, Ara Mina, Maui Taylor at Alma Moreno.

“Sa akin hindi siguro, kasi normal naman ang pagsu-shorts, alangan naman sa beach mag-pantalon ka. Siguro nasa pagdadala lang natin `yon. Sa pagkilos natin. Ang importante lang, pag naka-shorts ka, ‘wag ka lang bumukaka nang husto. Pero hindi `yon sa pananamit, kundi nasa personal ng isang babae paano ka respetuhin, pero hindi dahil nagpaseksi ka, babastusin ka na,” sabi ni Alma.

“Kahit ano isuot ng isang babae, hindi `yon rason para ma-rape. Dati na itong diskusyon noong panahon ko pa, nasa tao `yan na tumtiingin sa atin o sa isang babae kung paano niya itatrato ang babae. The way siguro paano niya itrato nanay niya o kapatid niya, ganun dapat, matter of upbringing talaga. Kung ikukumpara mo noon, dati kasi dahil daw sa mga pelikula na seksi kaya may mga rape, hindi ganun. Napapanahon lang dahil sa mga isyu ngayon tinatalakay sa diario, TV, hindi ito, o kaming mga babae, hindi kami nagi-invite ng rape, kahit nasaan man kami. Siguro ang mas nakakadagdag para mang-rape ay ‘yung pag-iisip ng lalake, samahan pa ng alcohol o drugs, ganun tingin ko,” saad ni Osang.

“Tama `yon, wala sa pelikua `yon, pananamit, kahit balot ka, kahit naka-abaya ka, kung wala sa tamang pag-iisip ang lalake, mari-rape pa rin ang babae, kahit hindi inviting ang itsura ng mga babae, may mga lalake pa rin na iba ang tingin. Kung nasa tamang pag-iisip ang isang lalake, hindi niya gagawin` yon. Siguro, dahil sa drugs at alcohol `yan. At kapag napanood nila ang movie na ito, hindi nila maiisip `yon, mawawala ang stress nila sa buhay,” sabi naman ni Ara.

“Very sensitive topic `yan. Hindi dapat sisihin ang mga movie na tulad nito, na kesyo inviting the society to have that way of thinking. Una kung nasa tamang pag-iisip ka, hindi mo gagawin` yon. Usually naman lahat ng isyu ng rape dito sa Pilipinas, dahil lasing nagsimula. Wala sa frame of mind kaya nagagawa `yon. So, wala sa movie, o sa pananamit `yan,” saad naman ni Maui.

***

Piolo pantasya nina Ara, Alma

Samantala, pinapili naman sina Ara at Alma kung sino pa sa mga aktor ngayon, ang bet na bet nilang makasama sa trabaho. Sa tagal nila sa showbiz, halos lahat yata ay nakasama na nila sa harap ng kamera.

Sa mga artista kasi noon, parehong si Christopher de Leon kasi ang memorable sa kanilang dalawa. At ngayon nga, si Piolo Pascual din ang pareho nilang napili.

“Si Piolo talaga, eh! Siya talaga gusto ko!” sabi ni Alma.

“Nakakainis ka, Ate Ness. Choice ko rin siya, eh. Share na lang tayo. Matagal ko na kasi siyang gustong maka-work, eh!” sabi naman ni Ara.

Well, mabenta pa rin talaga si Piolo sa lahat ng artista, ha! Ke bata, o may edad, siya pa rin ang mas pinipili na makasama sa trabaho.