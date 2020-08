‘Wag sanang mauwi sa ‘hunger’ crimes

Nakalulungkot pero inaasahan naman siguro mga tropapips na marami sa mga kababayan natin ang makararanas ng matinding hirap ngayon sa buhay bunga ng COVID-19 pandemic. Pero hindi siguro inaasahan ng iba ang resulta ng isang survey na nagsasaad na 79 porsiyento ng mga tinanong ang naniniwalang sumama ang kalidad ng pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan at hindi lang sa nakalipas na anim na buwan.

Nagsimula nating maramdaman ang epekto ng made in China na virus noong lang nakaraang Pebrero, at ang tumindi na pagsapit ng Marso, nang magsimula na ang lockdown at matigil o mawalan ng trabaho ang marami nating kababayan.

Kaya naman nagulat din ang mga kurimaw nating mahilig umasa sa ayuda nang lumabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Station (SWS), na nagsasaad na 79 porsiyento ng 1,555 na tinanong sa pamamagitan ng mobile phone eh naniniwalang lumala ang kalidad ng pamumuhay nila sa nakalipas na 12 buwan. At ang latest— 27.3 milyon ang walang trabaho, alinsunod sa survey lumabas kahapon.

Pero linawin din naman natin mga tropapips na “given” sa tanong ang katagang nakalipas na “12 buwan”: “Kung ikukumpara ang uri ng inyong kasalukuyang pamumuhay sa nakaraang 12 buwan, masasabi ba ninyo na ang uri ng inyong pamumuhay ay MAS MABUTI KAYSA NOON, KAPAREHO NG DATI, o MAS MASAMA KAYSA NOON?”

Bakit kailangan linawin natin ang katagang nakalipas na “12 buwan?” Kasi mga tropapips, inihahambing na nito ang isang buong nakalipas na taon. At alam naman natin na talagang kinabayo tayo ng kamalasan sa unang anim na buwan ng 2020, at mukhang hindi pa matatapos hanggang pagsapit ng pinanabikan ng marami [hanggang ngayon kaya?] na “Ber” month. Bakit ka ninyo? Aba’y patuloy pa rin kasi ang pagdami ng hawahan ng COVID, at patuloy pa rin ang community quarantine.

Ibig sabihin, maaaring mayroon sa mga tinanong sa survey ang maayos naman ang buhay noong huling mga bahagi ng 2019 pero minalas na pagsapit ng Marso ng 2020. Gayunpaman, maaaring nagpasya siyang ideklara na lang na buong 12 buwan nang masama ang kalidad ng kaniyang pamumuhay dahil wala namang pinagpilian sa tanong na “nakalipas na anim na buwan.”

Pero anuman ang dahilan para sabihin ng 79 na porsiyento sa survey na pumangit ang kalidad ng buhay magmula noong huling bahagi ng 2019, ang malinaw ay marami ang nagugutom ngayon dahil sa COVID-19 pandemic.

Sa isa pa ngang survey ng SWS noong Hulyo, nakasaad na 20.9 porsiyento o 5.2 milyong pamilyang Filipino ang nakaranas ng “involuntary hunger.” Ang nakaranas daw ng “moderate” hunger ay 15.8 % at 5.1% naman ang nakaranas ng “severe” hunger. Ngayon eh nakikita natin na maraming kababayan talaga natin ang hikahos at namamalimos na, pati nga mga tsuper.

Ang problema ay kapag wala nang mapagkukunan ng makakain ang mga hikahos, baka mapilitan na silang gumawa ng masama, ilegal, at makasakit ng kapwa. At bagaman sinasabi ng ilang opisyal na wala namang namamatay sa gutom, ang hindi siguro nila naiisip eh puwedeng mamatay sa aksidente ang taong gutom dahil wala na siya sa matinong pag-iisip kapag walang laman ang sikmura. Posible rin siya gumawa ng bagay na hindi niya gusto at mangholdap at makapatay para makabili lang ng makakain lalo na kung may mga batang anak.

Gaya na lang ng nabasa nating ulat na nangyari sa Lebanon na isang lalaki ang nangholdap dahil wala nang makain ang kaniyang pamilya. Pero bago tumakas, bumalik ang suspek sa kaniyang biktima at isinasauli ang kinuha niyang pera at nagpaliwanag kung bakit niya nagawa ang krimen. Dati raw siyang may trabaho pero nawalan ng hanapbuhay dahil din sa pandemic at krisis sa ekonomiya sa bansa nila.

Sa awa ng biktima, hinayaan na lang niyang kunin ng lalaki ang kaniyang pera at inunawa ang kalagayan nito. Tinatawag na “hunger” crime ang ginawa ng holdaper, isang taong itinulak ng matinding pangangailangan para gumawa ng krimen. Sabi nga ng isang pulitiko—a hungry stomach knowns no law.

Pero huwag naman sanang humantong sa hunger crime ang mga kababayan nating gipit na gipit. At sana ay gumawa ng hakbang ang mga opisyal natin para masuportahan ang mga taong talagang sagad na ang kaldero. At sana, uwag ibulsa ng mga kolokoy na opisyales ang mga pondo laan para ipangtulong. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”