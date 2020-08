`Wag puro sardinas! Manok pinasasama sa ayuda

Nais ng Department of Agriculture (DA) na isama ang manok sa ayudang ipinamimigay ngayong panahon ng COVID-19 pandemic para mabawasan umano ang labis na supply nito sa merkado.

Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, kasalukuyan na siyang nakikipag-usap sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno para isama ang manok sa pamamahangi sa mga nangangailangan ng ayuda.

“Malaki sobra-sobra ang production ng manok, if walang intervention end of the year may sobrang good for 3 months pa,” sabi ni Dar sa radio interview.

Sobra umano ang supply ng manok sa merkado dahil malaki ang naging epekto ng community quarantine sa mga restaurant at apektado rin maging ang malalaking establisimiyento na katulad ng Jollibee na nagbawas ng operasyon.

Kaya mungkahi ni Dar, isama ang manok sa mga pinamimigay na food pack ngayong may pandemya. (Riz Dominguez)