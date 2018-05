‘Wag puro angal, subukan ang Nat’l ID System

Pagkalipas ng mara­ming taon, posib­leng masubukan sa malapit na hinaharap ang kontrobersyal na National ID System. Matapos kasing aprubahan ng Kongreso ang panukalang batas na pag-isahin na lang ang mga government ID, pirma na lang ni President Mayor Duterte ang kailangan para maipatupad ito.

Kung tama ang tantiya ni Senador Ping Lacson, may-akda ng panukala sa Senado, posibleng simulan na ang implementasyon ng batas sa Hunyo. Kaya kung dati ay hindi bababa sa lima ang ID ng isang Pinoy sa kanyang wallet, magiging isa na lang ito.

Pero siyempre, hindi pa rin naman mawawala ang takot ng ilan na baka mala­bag ang kanilang ‘right to privacy’ o baka magamit sa hindi maganda ang mga detalye sa ID. Ang tanong ng ating kurimaw, kung wala ka namang ginagawang masama, anong detalye sa ID ang ikatatakot mong magamit laban sa iyo?

Bukod doon, sabi ni Lacson, mga normal na detalye lang ang ilalagay sa ID tulad ng buong pangalan, kasari­an, kapanganakan, lugar ng kapanganakan, tirahan at nationality. Ilalagay din ang biometric information bilang bahagi ng seguridad na ang taong may hawak ng ID ay siya talaga.

Ang mga impormasyong ito ay ilalagay sa isang sistema na nasa pa­ngangalaga naman ng Philippine Statistics Authority. Ang hirit ngayon ng ating kurimaw, hindi ba ang mga naturang impormasyon na ilalagay sa sistema ay nakalagay na rin naman at kinukuha na rin sa iba’t ibang ID ngayon?

Kung tutuusin, hindi ang pangamba sa paglabag sa ‘right to privacy’ o baka magamit sa hindi maganda ang impormasyon sa ID system ang dapat problemahin dito kung hindi ang tanong na—kaya bang magbigay ng pamahalaan ng ID na talagang ID at hindi papel gaya ng ibinibigay ngayon ng Land Transportation Office kapag kukuha ka o magpapa-renew ng lisensiya.

Sabagay, hindi naman yata si Secretary Arthur Tugade ng Department of Transportation ang ma­ngangasiwa sa pag-imprenta ng mga ID sa National ID System kaya si­guro naman ay tunay na ID at hindi papel ang ibibigay nila sa mga tao. Naalala tuloy ng ating kurimaw, talaga bang napapakinaba­ngan na ang mga makinang kinuha ng DOTr para raw sa mga license ID at plaka, o baka parang sirang plaka lang sila sa palusot?

Bukod sa pagdududa kung kayang gumawa ng mga tunay na ID para sa National ID System, sigu­ro ang susunod na pa­ngamba lang nito ay kung kaya bang protektahan ng PSA ang datos ng publiko laban sa mga hacker, at magamit nila ang impormasyon sa kalokohan.

Hindi natin masisisi ang publiko na maging praning sa hacker dahil ilang beses na nilang na-hack ang ilang website ng gobyerno. Hindi ba’t pati nga ang ilang impormas­yon ng mga botante sa Commission on Elections eh napasok nila dati.

Pero sa kabuuan, dapat bigyan natin ng pagkakataon at ma-testing kung mapakikinabangan nga ng publiko ang Natio­nal ID System. Ilang admi­nistrasyon na rin ang nagtangkang ipatupad ito ngunit hindi natutuloy. Ngayon na higit na peligroso ang panahon sa banta ng tero­rismo, at naglipana ang mga kolokoy na manloloko, bukod pa sa pangangaila­ngan natin sa serbisyo ng gobyerno, bakit hindi natin ito subukan? Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.” ( Rey Marfil )