Wag plastik!

Nitong mga nagdaang araw ay nasaksihan natin ang mga labis na pagbaha sa Metro Manila. Sa kahabaan ng Roxas Boulevard, makikitang inaanod ang napakaraming plastik sa mga lansangan at sa Manila Bay.

Ang hindi wastong paggamit at pagtapon ng plastik ay masama hindi lamang sa ating kapaligiran kung hindi maging sa ating kalusugan. Ang pagbara ng mga plastik at iba pang basura sa mga daluyan ng tubig ay sanhi ng matinding pagbaha.

Para unti-unting mabawasan ang problema natin sa plastik, nagpanukala ako kamakailan ng Senate Bill No. 1866 (The Plastic Straw and Stirrer Ban of 2018) na nagnanais mag-ban sa paggamit ng mga plastik na straw at panghalo (stirrer) sa mga kainan at iba pang lugar tulad ng mga sari-sari store at karinderya.

Sa pamamagitan ng batas nito, nais nating masimulan ang diskus­yon kung paano mapapatigil ang paggamit ng plastik na pumupuno sa ating mga landfill at nagiging sanhi ng polusyon sa ating mga karagatan.

Alam ba ninyo na ang microplastic o ang maliliit na particles mula sa plastik na ating ginagamit ay puwedeng pumasok sa ating mga kinakain? Ang mga pagkaing nakukuha natin mula sa karagatan tulad ng asin at pagkaing-dagat ay maaaring mayroon na nito.

At para rin sa inyong kaalaman, ang Pilipinas ay ang pangatlong pinakamalaking contributor ng plastik na basura sa ating karagatan pagkatapos ng Tsina at Indonesia. Karamihan sa ating mga ginagamit na plastik ay napupunta sa karagatan. Straws at ang panghalo ang karamihan na nakikitang palutang-lutang sa ating mga dagat.

Umaasa ako na sa unti-unting hindi paggamit ng straw ay matutunan din ng ating kababayan ang pagtalikod sa paggamit ng mga plastik. Sa ating mga nanay, heto ang tips kung paano mababawasan ang paggamit natin ng plastik sa tahanan:

•Magpabaon ng inumin sa inyong mga anak gamit ang reusable na inuman tulad ng thermos.

•Huwag nang bumili at gumamit ng baby wipes.

•Huwag nang gumamit ng plastik na straw. Mayroon nabibi­ling reusable straw para sa ating mga pamilya. Ito ay straw na gawa sa bamboo at ang iba naman ay gawa mula sa metal.

•‘Pag namimili sa grocery, hangga’t maaari ay gumamit ng eco bag o ‘di kaya ay ipalagay nalang sa kahon ang mga pinamili.

•Ang mga plastik ay puwedeng i-recycle tulad ng mga basyo ng soft drinks na maaaring taniman ng halaman o ga­wing lalagyan ng abubot.

Linisin natin ang ating kapaligiran. Huwag na­ting hayaang malubog tayo sa basura at plastik.

***

Sa mga nagnanais na magpadala ng katanungang pangkalusugan at pang­kababaihan kay Senator Risa Hontiveros, sumulat lamang sa itanongkayrisa@gmail.com.