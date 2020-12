‘Wag pa-pressure sa Sinovac vaccine ng China

Para kay Agusan del Norte Rep. Lawrence Fortun malaking kalokohan at walang saysay kung pipiliin ng pamahalaan ang Sinovac vaccine ng China na alam namang hindi garantisado at 50% lamang ang bisa.

Hindi umano dapat na magpadala ang pamahalaan sa pressure o panghihikayat ng Chinese government para sa kanilang bakuna kontra COVID 19.

“It would be nonsense of Filipinos and of their government to choose the China vaccine at this point. Simply out of the question,” ayon Kay Fortun kasabay ng pagsasabing, “our government should abandon any prior verbal agreement they may have had. They should politely decline the offers about Sinovac.”

Sinabi naman ni AKO Bicol partylist Rep. Alfredo Garbin na bilyon bilyong pondo ng bayan ang masasayang kung ang pipiliing bakuna ay hindi naman tugma sa pangangailanan ng bansa.

Sa halip, iginiit ng solon na dapat ang bakunang pumasa sa phase 3 trial ang dapat na kunin at iturok sa mga Pinoy at hindi ang bakunang kuwestiyonable pa ang bisa.(Eralyn Prado)