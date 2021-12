‘Wag maging epal sa kalamidad

Matapos daw na manalasa mga tropapips ang bagyong Odette sa maraming probinsiya, nagpupustahan ang mga ayudanatics nating mga kurimaw na baka ang susunod naman na babaha ay ang mga “epalitiko” na bagyo sa hangin ang paandar.

Dahil nga naman sa maraming politiko ngayon ang nagpaparamdam na kahit hindi pa opisyal na nagsisimula ang kampanya, malamang daw na mag-uunahan ang mga kakandidatong manliligaw ng boto para “tumulong” kuno sa mga biktima ng kalamidad.

Kung tutuusin, hindi biro ang lakas ng bagyong Odette (international name Rai), na idineklara ng ibang bansa na “super typhoon” o category 5. Pero ang PAGASA natin, hanggang No.4 lang pinakamataas na typhoon signal na idineklara sa ilang lugar na dinaanan ng bagyo.

Pero matapos ang pananalasa, may mga kababayan tayo na naihambing kay Yolanda at Sendong ang lakas ni Odette. Maraming bahay ang nasira pero sana naman ay huwag maging marami ang nasawi. Pero sana patas ang pagtulong sa lahat ng lugar na sinalanta at huwag ibase sa dami ng botante.

Sadya yatang “buwan de peligro” sa bagyo ang Nobyembre at Disyembre dahil karaniwang malalakas ang bagyong mangyayari kapag matatapos na ang taon.

Nobyembre nang tumama ang super typhoon Yolanda, at noong lang nakaraang taon eh nanalasa rin sa kaparehong buwan si Ulysses at si Rolly, na isang super typhoon na tumama sa Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila at Cagayan.

Naalala niyo rin ba ang bagyong Pablo na ginulpi nang husto ang Mindanao at sinasabing umabot sa 1,000 ang nasawi dahil nagdulot ito ng flashflood.

Buweno, hindi naman masama ang tumulong lalo na ngayong may kalamidad at marami ang nangangailangan ng tulong. Pero ang hindi gusto ng mga kurimaw natin eh ‘yung mga pulitikong magbibitbit ng karampot na tulong at magpapa-picture lang para may maipo-post sa social media para palabasin na tumulong sila.

Malamang daw na may mga epalitokong mag-unahan pa na magpapogi. Naalala natin noon si dating Pangulong Noynoy Aquino III nang punahin siya na hindi raw nakikita nang may matinding kalamidad na nangyari.

Ang sagot niya noon, hindi niya kailangang magpunta agad-agad sa lugar na sinalanta ng kalamidad habang nagsasagawa pa ng pagtulong at operasyon ang mga kinauukulang ahensiya ng gobyerno. Kapag nga naman nagpunta siya roon, mababaling lang sa kaniya ang atensyon at makakasagabal pa siya sa halip na makatulong.

Sa pinsalang ginawa naman ngayon ni Odette, tinawag ni Senador Ping Lacson na “calamity politics” at “lowest form of campaigning” ang magpapogi sa panahon ng kalamidad.

Paliwanag niya, lagi siyang tumutulong, gayundin ang kaniyang mga tagasuporta at kaibigan sa mga biktima ng kalamidad nang walang nakaharap na camera at hindi ibinabandera sa social media–may eleksyon man o wala.

Aba’y sabi nga ng mga relihiyoso nating tropapips, mas gusto ni Lord ang mga taong tumutulong nang “tahimik” at walang hinihintay na kapalit o ibang motibo, kaysa sa mga tumulong na naka-selfie at may kulay ang supot na pinaglayan ng ayuda. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”